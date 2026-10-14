위츠, 전기차 충전시설 보조사업 제조사 선정

AI 핵심 요약beta
- 위츠가 14일 정부 전기차 충전시설 보조사업 제조사로 선정됐다
- 위츠는 7kW·11kW급 완속충전기 공급 기반을 확보했다
- 위츠는 내년 중속·급속충전기 개발로 제품군을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력전송 솔루션 전문기업 위츠가 정부의 '2026년 전기자동차 급속·중속/완속 충전시설 보조사업'의 완속충전기 제조사로 선정됐다고 14일 밝혔다.
정부는 올해부터 기존 충전시설 운영사 중심의 선정 방식을 개편해 운영사와 제조사를 각각 평가·선정하는 체계를 도입했다. 전기차 충전 인프라 보급 확대와 충전시설의 품질·안전성 강화를 위한 지원사업이다.
회사에 따르면 위츠는 이번 선정으로 정부 보조사업에 참여하는 충전사업자 및 운영사를 대상으로 완속충전기를 공급할 수 있는 기반을 확보했다. 모바일 기기 및 자동차 전장 분야에서 축적한 전력전송 기술을 바탕으로 전기차 충전 인프라 사업을 추진 중이다.
위츠는 2023년부터 전기차 충전기 개발을 진행해 7kW 및 11kW급 완속충전기 제품군을 확보했다. 지난해 현대케피코와 공동 개발한 7kW급 완속충전기의 양산 공급을 시작했다.
R&D부터 제조, 품질관리, 사후관리까지 자체 수행 역량을 갖추고 있다. 용인 자체 생산라인과 AS망을 기반으로 안정적인 제품 공급 및 유지보수가 가능하다.
위츠는 기존 완속충전기 중심의 제품 포트폴리오를 중속·급속충전기까지 확대할 예정이다. 내년 중속·급속충전기 개발을 추진하는 한편, 국내 충전사업자 및 완성차 업체와의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
위츠 관계자는 "이번 제조사 선정은 자체 생산 인프라와 품질관리 및 사후관리 역량을 기반으로 전기차 충전 인프라 시장에서 사업 경쟁력을 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "완속충전기 공급 확대와 함께 중속·급속충전기까지 제품군을 다변화하고, 국내 전기차 충전 인프라 시장에서 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com