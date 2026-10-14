제테마, '제테마더톡신' 태국 첫 수출

AI 핵심 요약beta
- 제테마는 14일 제테마더톡신 100U의 태국 첫 수출 물량을 출고했다
- 제테마는 현지 파트너사와 5년간 65만 바이알 공급을 추진한다
- 제테마는 의료진 교육을 강화해 태국을 동남아 거점으로 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5년간 65만 바이알 판매 계획, 의료진 대상 학술 마케팅 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 바이오의약품 기업 제테마가 보툴리눔 톡신 제품 '제테마더톡신'의 태국 수출을 시작했다.
제테마는 보툴리눔 톡신 제품 '제테마더톡신 100U'의 첫 태국 수출 물량을 출고했다고 14일 밝혔다. 지난 7월 태국 식품의약품청으로부터 품목허가를 획득한 데 이어 현지 수입·유통 파트너사를 통해 연내 판매를 시작할 예정이다.
제테마는 현지 파트너사와 체결한 공급계약에 따라 향후 5년간 약 65만 바이알을 판매할 계획이다. 이를 바탕으로 현지 수요에 대응하고 태국 시장 점유율을 확대한다는 방침이다.
태국 의료진을 대상으로 한 학술 마케팅도 강화한다. 주요 의료계 오피니언 리더를 대상으로 학술 세미나와 핸즈온 심포지엄, 워크숍 등 교육 프로그램을 열어 제품에 대한 이해도와 임상 활용도를 높일 예정이다.
제테마는 태국을 동남아시아 시장 확대의 거점으로 삼고 현지 브랜드 인지도를 높일 계획이다.
남정선 제테마 대표이사는 "글로벌 시장 진출을 위해 오랜 기간 쌓아온 노력이 마침내 결실을 맺기 시작했다"며 "태국에서 성공적인 상업화를 통해 해외 매출 성장을 본격화하고, 글로벌 보툴리눔 톡신 시장에서 제테마의 입지를 공고히 다지겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com