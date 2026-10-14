복지부, 제네릭 과도한 영업 경쟁 차단…글로벌 진출 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부는 14일 제3차 제약산업 민·관협의체를 개최했다
- 정부와 업계는 국내 제네릭 산업의 구조적 한계를 점검했다
- 기업 규모화와 연구개발 강화로 제네릭 수출 확대를 논의했다
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소규모 제약기업 난립 구조 고착
복지부 "지원 방안 적극 검토할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 소규모 제약사의 난립과 과도한 영업 경쟁에 머물러 있는 국내 제네릭 산업의 구조적 한계를 극복하기 위해 세계 수출 방안을 모색한다.
보건복지부는 14일 오후 상연재 서울역점에서 '제3차 제약산업 혁신 민·관협의체(협의체)'를 개최했다고 밝혔다.
이날 협의체에는 정부, 공공기관, 유관협회, 산업계, 전문가 등이 참석해 국내 제네릭 산업의 현황을 점검했다. 제네릭 중심 기업의 경쟁력 강화와 수출 기업화를 위한 개선 방안도 논의했다.
국내 제네릭 의약품은 위·수탁 생산과 공동생동(생물학적 동등성 시험) 제도 등으로 유사한 제품을 생산·판매하는 소규모 제약기업이 난립하는 구조가 고착화돼 있다. 이로 인해 개별기업이 연구개발(R&D)에 투입할 수 있는 역량은 제한적인 반면 제네릭 의약품 판촉에 역량이 집중되면서 과도한 영업 경쟁이 발생하는 등 구조적 한계가 지적돼 왔다.
이번 협의체에서는 제네릭 기업이 규모를 키워 자체 R&D 역량을 확보하고 이를 토대로 기업 고유의 전문성을 갖춰 제네릭 의약품 수출을 확대하는 방안을 집중 논의했다.
송인명 공주대 교수가 '해외 사례로 보는 제네릭 산업 구조 개편 정책'을 통해 중국·인도·일본 등 외국의 제네릭 산업 개편과 개혁 사례를 제시했다. 전환주 한국보건산업진흥원 팀장은 제약바이오기업의 사업 모델과 국내외 사례와 기업유형별 성장전략을 분석해 제안했다.
아울러 협의체는 의약품 판촉영업자(CSO) 관리·감독 방안에 대해 실무협의체를 구성해 논의했다. 결과를 토대로 제네릭 의약품 판촉 과정의 과도한 영업 경쟁을 개선하기 위해 CSO 관리·감독 방안을 보다 구체적으로 논의했다.
정경실 보건의료정책실장은 "국내 제네릭 산업이 내수 시장의 가격·영업 경쟁에 머무르지 않고 세계(글로벌) 시장으로 나아가려면 기업의 규모와 전문화를 통한 체질 개선이 필요하다"며 "오늘 논의된 의견을 바탕으로 제네릭 기업이 R&D 역량을 갖춘 수출 기업으로 성장할 수 있도록 제도 개선과 지원 방안을 적극 검토하겠다"고 강조했다.
노연홍 한국제약바이오협회장은 "제네릭은 개량신약, 글로벌 신약과 더불어 해외 진출의 중요한 발판"이라며 "산업계가 품질 경쟁력과 연구개발 투자를 강화해 스스로 체질을 개선하고 협회 역시 정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 국산 의약품이 세계 시장에서 경쟁력을 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com