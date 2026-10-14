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印 외무장관 "美와의 관계 재정립해야...中과는 국경 문제 해결이 중요"

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AI 핵심 요약

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  • 자이샨카르 장관은 13일 미국과의 전략적 관계를 재검토해야 한다고 밝혔다
  • 인도는 중국과의 관계 정상화에 국경 지역의 평화와 안정이 전제라고 재확인했다
  • 러시아와의 오랜 관계를 강조하며 외교 다변화에 인도가 대안이 될 수 있다고 말했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수브라마니얌 자이샨카르, 블룸버그와 인터뷰서 자국 핵심 외교 기조 밝혀
"인도, 러시아 외교 다변화의 '최적의 파트너'"
"인-EU FTA, 올해 연말~내년 초 발효 기대"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 외무 장관이 자국의 핵심 외교적 접근 방식을 밝혔다. 미국과의 관계에 대해서는 재정립이 필요하다고 지적한 반면, 중국에 대해서는 국경 문제가 관계 개선의 전제 조건임을 재확인했다.

13일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 수브라마니얌 자이샨카르 인도 외무 장관은 이날 블룸버그와의 인터뷰에서 미국, 중국, 유럽 및 러시아 등 주요국과의 관계를 처리하는 인도 정부의 외교 기조를 설명했다.

수브라마냠 자이샨카르 인도 외교부 장관 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "미국, 대외 관계 기반 수정...미국과의 관계 재검토 필요"

우선 미국과의 관계에 대해 자이샨카르 장관은 "미국의 대외 접근 방식 변화에 따라 모든 국가가 미국과의 관계를 재검토하고 재정립해야 한다고 본다"며 "인도는 미국과 강력한 전략적 파트너십을 맺고 있는 국가지만, 전략적 파트너십은 말 그대로 파트너십일 뿐 동맹은 아니다"고 지적했다.

트럼프 행정부 출범 이후 우려되었던 양국 간 무역 갈등에 대해서는 낙관적인 전망을 내놓았다. 장관은 "양국 관계자들이 무역 협상 타결을 위해 노력하고 있고, 이 문제는 곧 해결될 것으로 예상한다"며 "(협상이) 올바른 착륙 지점을 향해 가고 있어 매우 고무적이다. 인도 상공부 장관 역시 협상이 막바지 단계에 이르렀다고 전해왔다"고 덧붙였다.

미국과 인도는 지난 2월 초 1단계 무역 협정 체결에 잠정 합의하고, 세부 사항을 추가적으로 논의한 뒤 3월경 정식 서명한다는 계획이었다. 잠정 합의에 따라 미국은 인도에 부과한 25%의 국가별 상호 관세를 18%로 낮추고, 러시아산 원유 수입에 따른 25%의 제재성 관세는 철회하기로 했다.

그러나 2월 미국 연방대법원이 상호 관세에 위법 판결을 내리고, 이후 도널드 트럼프 미 행정부가 무역법 301조 조사를 개시하면서 양국 간 무역 협정 체결이 지연됐다.

트럼프 대통령은 또한 최근 러시아산 석유 및 가스를 구매하는 국가에 대해 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 한 법안에 서명했다. 세계 3위의 원유 수입국인 인도는 러시아산 원유를 대량 수입하는 상위 5개국에 포함돼 추가 관세 부과 가능성에 직면해 있다.

인도와 미국 양측 모두 무역 협상 최종 타결을 낙관했으나, 최근에는 입장에 변화 기류가 감지되고 있다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 지난달 30일부터 이달 초까지 이어진 피유시 고얄 인도 상공부 장관과의 회담 이후 "협상이 마무리 단계에 들었지만 결정적인 합의 발표가 임박한 것은 아니다"며 "양측은 쟁점이 되는 품목들을 파악했고, 이를 해결하기 위해 부단히 노력하고 있다"고 말했다.

니르말라 시타라만 인도 재무부 장관도 이달 6일 "(미국과의 무역) 협상이 아직 진행 중이지만, 양쪽 모두 더 이상 양보하거나 타협하기 매우 어려운 정체기에 도달했다"고 밝힌 바 있다.

◆ "관계 정상화 위해서는 국경 문제 해결돼야"

중국과 관련해서는 국경 문제와 무역 불균형을 지적하며, 국경 문제 해결이 관계 정상화의 전제 조건이라는 기존 입장을 재확인했다.

장관은 "2024년 이후로 국경 지역이 상당 부분 안정됨에 따라 양국 관계도 그에 상응하여 정상화 단계로 나아가고 있다"며 "전체 국경 문제를 완벽하게 해결해야만 비즈니스를 하겠다는 고집을 부리는 것이 아니다. 인도가 요구하는 최소한의 기준은 전체 국경 확정이 아니라 국경 지대의 평화와 안정을 유지하는 것"이라고 강조했다.

이어 "경제 관계에 있어 여전히 과제들이 남아 있다"며 "현재 우리는 중국 시장 내에서 공정한 경쟁 환경을 보장받지 못하고 있다고 생각한다"고 말했다.

3,488km에 달하는 국경을 접하고 있는 중국과 인도 간 관계는 2020년 6월 국경 분쟁 지역에서 발생한 충돌로 양측 군인이 사망하면서 급격히 경색되었고, 양국 관계는 수십 년 만에 최악의 상황으로 치달았다. 코로나19 팬데믹으로 핵무장 국가인 두 나라 간의 왕래가 중단되었고, 인도는 중국의 투자와 기술 도입을 제한했다.

이후 양국은 군사·외교 채널을 통한 협상을 이어왔으며, 2024년 10월 국경 순찰 문제에 합의한 것을 계기로 관계 개선을 모색하고 있다.

장관은 국경 분쟁과 관련하여 양측이 일부 지역을 먼저 해결하고 나중에 더 어려운 지역을 해결하는 이른바 '조기 성과' 접근법을 취하고 있다면서 단계적 진행 방안에 대해 활발한 논의가 이루어지고 있다고 설명했다.

그는 다만 국경 협상과 경제적 양보는 별개의 문제라며 확대 해석에 대해서는 선을 그었다. "국경 문제 해결 외에 조기 성과를 다른 어떤 것과도 연관 짓고 싶지 않다"며 "기업 활동이나 시장 접근 문제, 투자 등과 관련된 정책은 모두 별개로 다룰 것"이라고 말했다.

[뉴델리 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 5월 4일(현지 시간) 나렌드라 모디 인도 총리가 뉴델리에 있는 집권 여당 인도국민당(BJP) 본부에 도착해 지지자들에게 인사하고 있다. 2026.05.05 hongwoori84@newspim.com

◆ "러시아, 다양한 선택지 보유...인도 등 이익에 부합"

미국 등 서방의 제재를 받고 있는 러시아에 대해서는 양국의 오랜 우호 관계를 강조하며, 국제 정세의 균형을 위한 '인도 대안론'을 제기했다.

자이샨카르 장관은 "러시아가 다양한 선택지를 갖고 있는 것은 인도의 이익뿐만 아니라 세계 이익에도 부합한다"며 "또한, 러시아가 유럽과 아시아에서 큰 무게감과 영향력을 지닌 또 다른 관계들을 유지하는 것은 중요하다. 그런 점에서 인도는 대단히 자연스러운 대안"이라고 말했다.

러시아가 국제 사회에서 완전히 고립되거나 한 나라(중국)에만 의존하는 극단적인 상황은 인도 및 전 세계 안정에 도움이 되지 않으며, 인도가 러시아의 외교 다변화를 돕는 최적의 파트너가 될 수 있다는 의미다.

장관은 "우크라이나 전쟁으로 인해 러시아는 어쩔 수 없이 아시아에 훨씬 더 많은 관심을 돌리게 되었고, 아시아에서는 당연히 중국을 향한 관심이 가장 크다"면서 "인도는 러시아에게 지난 75년, 80년에 걸쳐 구축된 관계가 변함없이 유지될 것이라는 확신을 주고 있다. 이는 양국 모두에게 효과적인 선택지"라고 강조했다.

유럽과의 관계에 대해서는 인도-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)의 조속한 발효에 대해 기대감을 나타내며, 최근 유럽이 '전략적 자율성'을 강조하고 있는 것을 긍정적으로 평가했다.

장관은 "인도는 인도-EU FTA가 올해 말이나 내년 초 사이에 발효되기를 바라고 있다"며 "유럽 스스로가 전략적 자율성에 대해 이야기하고 있는 것은 우리에게 아주 반가운 소식이다. 유럽이 우리가 매우 편안하게 받아들일 수 있는 방향으로 나아가고 있는 것"이라고 말했다.

인도와 EU는 올해 1월 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장 등의 인도 방문 기간 역대 최대 규모의 FTA 협상을 전격 타결했다. 지난 2007년 협상을 시작한 지 약 19년 만으로, 나렌드라 모디 인도 총리는 양측 간 FTA에 대해 "모든 협정의 어머니"라고 평가했다.

hongwoori84@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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