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교착 빠진 대미 무역 협상… 印 재무 "양보 없는 정체기 진입" 공식 인정

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AI 핵심 요약

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  • 시타라만 인도 재무장관이 5일 미국과의 무역협상이 정체됐다고 했다.
  • 인도는 관세 불확실성 차단과 최종 관세율 인하를 요구했다.
  • 미국은 대인도 무역적자와 추가 관세로 협상 압박을 이어가고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"협상 아직 진행 중...양측 모두 더 이상 양보·타협하기 매우 어려워"
美 '관세 무기화'와 대법원 판결이 키운 불확실성 여전
印 산업계 "확실한 우위 없으면 서둘러 체결하지 말아야"

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국과의 무역 협상이 정체기에 빠졌다고 니르말라 시타라만 인도 재무부 장관이 밝혔다. 인도 정부 관계자가 지난해 2월부터 추진해 온 대미 무역 협상이 교착 상태에 빠졌음을 공개적으로 인정한 것은 이번이 처음이다.

5일(현지 시각) 블룸버그 통신과 인도 비즈니스 스탠다드(BS) 등에 따르면, 시타라만 장관은 이날 인도 수도 뉴델리에서 열린 뮌헨 안보 회의에서 "(미국과의 무역) 협상이 아직 진행 중이지만, 양쪽 모두 더 이상 양보하거나 타협하기 매우 어려운 정체기에 도달했다"고 말했다.

이어 미국과의 무역 협상이 매우 어렵고 치열하게 진행돼 왔다면서, "만약 협상의 여지가 남아 있다면 양측 모두 움직일 것"이라고 덧붙였다.

장관은 미국과 인도 간의 무역 적자를 해소하는 것이 이번 무역 협정의 주요 내용으로, 미국은 과거 무역 적자에 따른 손실을 만회하기 위해 이번 협정에서 "가능한 한 많은 것"을 얻어내고 싶어 한다고 말했다. 그러면서 "무역 불균형은 협상을 통해 해결할 수 있지만 지금은 다른 수단(관세)을 통해 해결하려 하고 있다"며 관세의 무기화 행태가 단순한 협상 수단의 역할을 넘어섰다고 지적했다.

자료에 따르면, 미국은 2025/26 회계연도(2025년 4월~2026년 3월)에 인도와의 무역에서 약 340억 달러(약 45조 6,790억 원)의 적자를 기록한 것으로 나타났다.

[에비앙레뱅 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 2026년 6월 17일(현지 시각) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 양자 회담 도중 손을 잡고 있다. 2026.06.18 hongwoori84@newspim.com

미국과 인도는 지난 2월 초 1단계 무역 협정 체결에 잠정 합의하고, 세부 사항을 추가적으로 논의한 뒤 3월경 정식 서명한다는 계획이었다. 잠정 합의에 따라 미국은 인도에 부과한 25%의 국가별 상호 관세를 18%로 낮추고, 러시아산 원유 수입에 따른 25%의 제재성 관세는 철회하기로 했다.

그러나 2월 미국 연방대법원이 상호 관세에 위법 판결을 내리고, 이후 도널드 트럼프 미 행정부가 무역법 301조 조사를 개시하면서 양국 간 무역 협정 체결이 지연됐다. 미국은 강제 노동 조사를 마치면서 인도에 10%의 추가 관세를 부과했으며, 과잉 생산 능력 조사 결과는 아직 발표하지 않았다.

트럼프 대통령은 또한 최근 러시아산 석유 및 가스를 구매하는 국가에 대해 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 한 법안에 서명했다. 세계 3위의 원유 수입국인 인도는 러시아산 원유를 대량 수입하는 상위 5개국에 포함돼 추가 관세 부과 가능성에 직면해 있다.

인도는 자국 제품에 부과될 최종 관세율에 방점을 찍고, 다른 제조 경쟁국보다 낮은 관세율을 보장할 것을 요구하고 있는 상황이다. 또한, 미국의 추가 관세 및 제재 대상에서 인도를 원천적으로 제외하거나 유예해 줄 것을 원하고 있으며, 미국의 정권 교체나 정책 변화에 따라 갑작스러운 관세 폭탄을 맞는 위험을 피하고자 일몰조항 삽입도 요구한 것으로 알려졌다.

인도 정부의 강경한 태도는 인도 산업계의 입장을 반영한 결과일 수 있다고 BS는 지적했다. 미국이 관세를 무기화하고, 미국의 관세 불확실성 및 신규 관세 부과 위험이 여전히 우려 사항으로 남아 있는 상황에서 인도 산업계는 일시적인 관세 감면을 얻기 위해 과도한 의무(시장 개방)를 짊어지는 것보다, 협정 체결을 미루거나 포기하는 것이 장기적으로 자국 산업에 유리하다고 판단한다.

인도 싱크탱크 글로벌 무역 연구 이니셔티브(GTRI) 설립자인 아제이 스리바스타바는 "미국은 무역 협정 체결 이후 유럽연합(EU)·일본·한국에 새로운 관세를 부과했다"며 "인도는 지속적인 관세 혜택과 (미국의) 자의적인 관세 인상으로부터 (인도를) 확실히 보호하는 경우에만 (협정에) 서명해야 한다"고 강조했다.

스리바스타바는 "확실한 이익 없이 이(협정 체결)를 수용한다면 인도는 더 불리한 입장에 놓이게 될 것"이라며 "인도는 서두를 필요가 없다. 명확하고 지속적인 우위가 없다면 협상을 하지 않는 것이 더 낫다"고 덧붙였다.

인도수출기구연합(FIEO)의 아제이 사하이 사무총장 겸 최고경영자 또한 "무역 협정 체결에 있어 인도의 최우선 목표는 국가 이익 보호와 관세 확실성 확보"라고 강조했다.

한편, 현재 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 미국에 체류 중이다. 고얄 장관은 무역 협상을 마무리 짓기 위해 일주일의 일정으로 지난달 30일 미국을 방문해 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등과 회담했다.

다만 그리어 대표 역시 이번에는 인도와의 무역 협상 타결을 낙관하던 기존의 미국 주장과 다른 입장을 내놨다. 그는 지난 2일 고얄 장관과 회담 뒤 협상이 마무리 단계에 접어들었다면서도 결정적인 합의 발표가 임박한 것은 아니라며 "양측은 쟁점이 되는 품목들을 파악했고, 이를 해결하기 위해 부단히 노력하고 있다"고 말했다.

hongwoori84@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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