대전시, 지역기업 3개사와 734억 투자협약

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 14일 지역기업 3곳과 734억 원 투자협약을 체결했다
- 액스비스·파미·한솔제지는 제조·연구시설 신설·증설을 추진한다
- 대전시는 기업 투자에 필요한 행정·재정 지원에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 지역기업 3개사와 총 734억 원 규모의 투자협약을 체결했다.
대전시는 14일 시청 중회의실에서 허태정 대전시장과 김명진 액스비스 대표, 황석용 파미 대표, 이강군 한솔제지 중앙연구소장, 정태희 대전상공회의소 회장 등이 참석한 가운데 투자 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
협약에 따라 이들 기업은 대덕구 대전산업단지와 대덕산업단지, 유성구 탑립·전민지구에 제조·연구시설을 신설하거나 증설할 계획이다. 시는 투자에 필요한 행정·재정적 지원에 나선다.
액스비스는 산업용 지능형 레이저 솔루션 전문기업으로 전기차와 이차전지 분야에 관련 기술을 공급하고 있다. 현재 대전산단에 433억원을 들여 신사옥과 공장을 건립 중이며, 배터리·반도체·로봇 분야 사업 확대를 위해 추가 증설을 추진한다.
반도체·전자부품 검사장비 업체인 파미는 자체 개발한 3D 레이저 검사 기술을 기반으로 유성구 탑립·전민지구에 제조·연구시설을 새로 구축할 예정이다.
한솔제지는 친환경 신소재 생산능력 확대를 위해 대전공장 증설에 나선다. 최근 나노셀룰로오스 등을 활용한 화장품 및 이차전지용 신소재 개발을 추진하고 있다.
허태정 시장은 "지역에서 성장한 기업들의 지속적인 투자가 지역경제의 성장동력이 될 것"이라며 "기업들이 대전을 기반으로 사업을 확대할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com