대전시, CES 2027 통합관 운영…대학·출연연 공동 참여

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 12일 CES 2027 대전통합관 발대식을 열었다
- 충남대·한남대·출연연이 공동 참여해 통합관을 운영한다
- 올해 CES 참가기업 27곳은 222억 원 투자유치 성과를 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 내년 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 'CES 2027'에서 지역 대학과 정부출연연구기관이 공동 참여하는 대전통합관을 운영한다.
대전시는 12일 대전스타트업파크 본부에서 허태정 시장과 지역 대학·출연연 관계자, 참여 기업 대표 등 40여 명이 참석한 가운데 'CES 2027 대전통합관 발대식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 통합관은 기존 대전시 단독 운영에서 벗어나 충남대, 한남대, 목원대, 한국지질자원연구원, 한국화학연구원, 대전권대학산학협의체 등이 공동으로 참여한다.
이날 시는 CES 2026 대전관 운영 성과와 내년도 추진계획을 발표했다.
시에 따르면 올해 CES에 참가한 지역 기업 27개사의 신규 투자유치액은 222억 원으로, 지난해 참가 기업의 투자유치액 91억5000만 원보다 143% 증가했다.
주요 기업별 투자유치액은 반도체 냉각기술 기업 쿨마이크로 41억 원, 차세대 배터리 기업 리베스트 143억 원이다.
대전창조경제혁신센터는 CES 2027 참가 기업을 대상으로 해외 마케팅과 투자자·바이어 상담, 현지 네트워킹 등을 지원할 계획이다.
허태정 시장은 "지역 대학과 출연연이 보유한 기술 역량을 활용해 기업들의 해외 진출을 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com