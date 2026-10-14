HL디앤아이한라, 청주 '신분평 에피트 더웨이시티' 16일 분양…992가구

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1단지 이어 '더웨이시티' 브랜드타운 두 번째 공급… 전체 3948가구 계획

1·2·3순환로·17번 국도 인접… 주요 산업단지와 청주 도심 연결

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = HL디앤아이한라는 '신분평 에피트 더웨이시티' 견본주택을 오는 16일 청주시 상당구 용암동 2980번지에 열고 특별공급과 1·2순위 청약 등 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.

청주시 장성동 신분평 도시개발구역 A2블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동 규모다.

전용면적별로는 ▲59㎡ A타입 256가구 ▲59㎡ B타입 29가구 ▲75㎡ A타입 49가구 ▲75㎡ B타입 51가구 ▲84㎡ A타입 345가구 ▲84㎡ B타입 174가구 ▲112㎡ 88가구 등 총 992가구로 구성된다. 전 세대 일반분양으로, 중소형부터 대형까지 다양한 면적을 공급한다.

청약 일정은 10월 27일 특별공급, 28일 1순위, 29일 2순위 순이다. 당첨자는 11월 4일 발표하며, 정당계약은 11월 16일부터 18일까지 3일간 견본주택에서 진행한다.

◆ HM그룹, 신분평 도시개발구역 내 두 번째 작품

'신분평 에피트 더웨이시티'는 부동산 개발업체 HM그룹이 시행하는 신분평 도시개발구역 내 두 번째 분양 단지다. 지구 내 3개 단지를 합쳐 총 3948세대 규모의 '신분평 더웨이시티'가 조성될 계획이다.

'신분평 에피트 더웨이시티' 조감도. [자료=HL디앤아이한라]

신분평지구는 기존 동남·방서·지북지구와 개발이 추진 중인 분평미평지구, 신규 택지 후보지로 선정된 분평2지구 등과 인접해 있다. 이들 지역의 개발이 이어지면 남청주권에 약 3만7000가구 규모의 주거벨트가 형성될 것으로 전망된다.

단지 인근에는 청주 2순환로와 17번 국도가 지나며, 1·3순환로도 가까이 있다. 이를 통해 청주 도심과 대전·세종·오송·오창 등 인근 지역으로 이동할 수 있다.

SK하이닉스 청주캠퍼스와 청주일반산업단지, 청주테크노폴리스, 오송생명과학단지, 오창과학산업단지 등 주요 산업시설도 인근에 있어 관련 종사자들의 출퇴근 수요를 겨냥한다.

단지 바로 옆에는 장성초등학교(가칭)가 2029년 9월 개교할 계획이다. 유치원도 함께 들어설 예정이다. 단지 내에는 종로엠스쿨 입점이 계획돼 있다. 학교 개교와 교육시설 입점 일정은 관계기관 및 사업 추진 상황에 따라 달라질 수 있다.

신분평 도시개발사업은 3개 블록에 아파트 3948가구와 준주거시설을 비롯해 공원, 초등학교 등 기반시설을 조성하는 사업이다. 주거시설과 생활 기반시설을 함께 공급하는 것이 특징이다.

◆ 세대당 주차 1.48대…조경·의료 서비스 계획

단지는 세대당 1.48대의 주차공간을 확보했다. 전 세대를 남향 위주로 배치하고, 대지면적의 약 43%에 조경시설을 조성할 계획이다.

평면은 전용 59㎡와 75㎡, 84㎡, 112㎡ 등으로 구성했다. 중소형 주택형과 함께 넓은 주거공간을 원하는 수요자를 위한 대형 면적도 마련했다.

입주민을 위한 의료·교육 관련 서비스도 추진한다. 청주하나병원과 업무협약(MOU)을 맺고 건강검진과 응급서비스 지원 등 의료 서비스를 제공할 계획이다. 단지 내 종로엠스쿨 입점을 통해 교육 관련 서비스도 마련할 예정이다.

HL디앤아이한라 분양 관계자는 "신분평 에피트 더웨이시티는 청주 남부권의 주거 확장 흐름 속에서 대규모 브랜드타운과 교통·교육·생활 여건을 함께 살펴볼 수 있는 단지"라며 "견본주택에서 평면과 상품 구성을 직접 확인할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

한편 견본주택 개관을 기념한 고객 추천 및 방문 이벤트도 진행한다. 추천 고객이 청약과 계약을 마치면 아이폰18 프로맥스를 증정하고, 지인이나 동료를 추천하면 백화점 상품권을 제공한다. 견본주택 방문 후기를 작성한 고객에게는 배달앱 상품권을 증정한다.

leedh@newspim.com