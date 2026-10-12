청주 가경 아이파크 7·8단지 분양 승인…1671세대 공급

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평균 분양가 3.3㎡당 1578만원

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주 흥덕구 가경동에 1671세대 규모의 공동주택이 공급된다.

청주시는 가경동에 들어서는 '가경 아이파크 7·8단지'의 입주자 모집공고를 승인했다고 12일 밝혔다.

청주 가경 아이파크 8단지 예상조감도. [사진=청주시] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

가경 아이파크 7단지는 가경동 309번지 일원에 지하 2층~지상 32층, 4개 동, 543세대 규모로 조성된다.

전용면적별 공급 물량은 84㎡형 204세대, 102㎡형 226세대, 116㎡형 113세대다.

8단지는 가경동 701번지 일원에 지하 3층~지상 29층, 9개 동, 1128세대 규모로 들어선다.

주택형별로는 84㎡형 302세대, 102㎡형 309세대, 116㎡형 517세대다.

두 단지를 합하면 13개 동, 1671세대다.

일반분양 주택의 평균 분양가는 3.3㎡당 1578만원이며 발코니 확장비는 주택형에 따라 2014만~2429만원이다.

계약금은 분양가의 10%로 정해졌다.

사업 시행사인 HDC현대산업개발은 흥덕구 강서동 574-1번지에 견본주택을 마련하고 오는 16일 개관할 예정이다.

청주시는 택지비와 건축비 등을 종합적으로 검토해 분양가를 승인했다고 밝혔다.

baek3413@newspim.com