카카오뱅크, 18일 새벽 전산 점검…금융 서비스 7시간 일시 중단

이체·체크카드 결제·ATM 입출금·인증서 등 주요 서비스 이용 제한
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 전산 시스템 정기 점검을 위해 오는 18일 일요일 오전 1시부터 오전 8시까지 금융 서비스를 일시 중단한다고 14일 밝혔다.
이번 작업은 시스템 구성 점검과 전산 장비 교체 및 업그레이드를 수행해 금융 인프라 전반의 안정성과 운영 효율성을 점검하기 위한 취지다.
점검 시간 동안 카카오뱅크 모바일 앱 및 홈페이지 등 주요 서비스 접속과 이용이 전면 중단된다.
제한되는 주요 기능은 계좌 조회·이체, 국내외 체크카드 결제, CD·ATM 입출금, 결제 알림 수신, 타 기관 연계 거래, 마이데이터 서비스, 카카오뱅크 인증서 사용 및 고객센터 업무 등이다.
중단 시간은 18일 오전 1시부터 8시까지 약 7시간 동안 이어지며, 작업 진행 상황에 따라 서비스 개시 시점은 변동될 수 있다.
카카오뱅크 관계자는 "이번 정기 점검을 통해 시스템 안정성을 한층 높일 예정"이라며 "인프라 관리를 바탕으로 금융 서비스 제공에 만전을 기하겠다"고 말했다.
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