'솔하임컵' 열린 베르나르두스 레스토랑 나미, 리뉴얼 후 '미쉐린 스타' 획득

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='솔하임컵'이 열렸던 네덜란드 베르나르두스(Bernardus)의 레스토랑이 미쉐린 스타로 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=네덜란드 베르나르두스 레스토랑 나미 전경 [사진=베르나르두스] 2026.10.14 iaspire@newspim.com

베르나르두스 내에 자리한 레스토랑 나미바이베르나르두스(Nami by Bernardus)가 지난 10월 5일 네덜란드에서 열린 '미쉐린 가이드 네덜란드 2026' 시상식에서 미쉐린 스타를 획득했다.

기존 레스토랑 노블키친(Noble Kitchen)에서 새로운 콘셉트로 리뉴얼한 지 6개월이 채 되지 않은 시점에 일궈낸 성과다. 과거 미쉐린의 인정을 받은 데 이어, 나미바이베르나르두스라는 새로운 이름으로 다시 한번 역량을 인정받았다는 점에서도 의미가 있다. 이번 수상은 베르나르두스가 추구하는 전체적인 고객 경험에서 미식이 차지하는 중요성을 다시 한번 보여준다.

네덜란드의 유서 깊은 도시 스헤르토헨보스 인근 크롬보이트에 위치한 나미는 일본 요리의 정교함과 남미 요리의 역동성을 결합한 니케이(Nikkei) 요리를 선보인다. 총괄 셰프 톰 스호너스(Tom Schoonus)가 전체 팀과 함께 주방을 이끌며, 세심하게 구성한 요리와 따뜻하고 개인화된 서비스를 제공하고 있다.

톰 스호너스 총괄 셰프는 "이번 미쉐린 스타 획득은 우리 모두에게 큰 자부심을 안겨준다. 주방과 홀을 비롯한 모든 팀원이 보여준 헌신과 열정, 세심한 노력이 만들어낸 결과다. 우리는 매일 고객에게 특별하고 개인적인 경험을 합리적인 가격으로 제공하기 위해 노력하고 있다. 새롭게 단장한 나미가 미쉐린 스타를 공식적으로 획득했다는 사실은 우리에게 매우 큰 의미가 있다"라고 말했다.

이번 리뉴얼을 통해 레스토랑은 니케이 요리의 정체성을 더욱 명확히 했으며, 피터 라우레이스(Pieter Laureys)가 새롭게 디자인한 인테리어를 통해 아늑하고 친밀한 분위기를 조성했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=미쉐린 스타를 획득한 네덜란드 베르나르두스 레스토랑 나미 [사진=베르나르두스] 2026.10.14 iaspire@newspim.com

나미의 매니저 얀 파사르트(Jan Fassaert)는 "이번 미쉐린 스타는 나미 팀에 주어진 뜻깊은 인정이다. 모든 직원이 매일 높은 기준을 지키기 위해 노력하고 있다. 요리의 품질과 풍미, 그리고 고객 한 사람 한 사람을 배려하는 서비스의 조화는 나미와 베르나르두스가 추구하는 가치를 정확히 보여준다"고 말했다.

베르나르두스의 총지배인 사빈 리에제보스(Sabine Riezebos)는 "나미 팀의 노력과 이번 성과를 매우 자랑스럽게 생각한다. 미식은 베르나르두스가 제공하는 전체 경험에서 중요한 부분이며, 나미가 자신만의 뚜렷한 정체성을 발전시켜 나가는 모습을 보게 되어 기쁘다. 식사를 위해 방문하든, 골프를 즐기든, 숙박하던 모든 고객이 다시 찾아오고 싶을 만큼 의미 있는 추억을 가지고 돌아가기를 바란다"라고 말했다.

베르나르두스는 카일 필립스(Kyle Phillips)가 설계한 챔피언십 골프 코스와 다양한 연습 시설, 웰니스 프로그램, 아늑한 분위기의 로지(Lodge)로 유명하다. 솔하임컵도 성공적으로 개최했다. 이에 더해 나미는 골프 코스 밖에서도 베르나르두스를 경험해야 하는 또 하나의 이유를 제공한다.

베르나르두스의 다이닝 시설과 자세한 서비스 내용은 베르나르두스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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