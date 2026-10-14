한투운용, ETF·펀드 투자 판단 돕는 플랫폼 '투자플러스(TO+)' 출시

국내 상장 ETF·펀드 한곳에서 검색·비교

모의투자·투자 타임머신으로 투자 전 체험

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 14일 신규 투자 플랫폼 '투자플러스(TO+)'를 출시했다고 밝혔다.

한국투자신탁운용에 따르면 해당 플랫폼은 국내에 상장된 상장지수펀드(ETF)와 국내 공모펀드 상품을 한 플랫폼에서 찾아볼 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 상품명을 알지 못하더라도 관심 분야와 투자 목적을 기반으로 관련 상품을 찾아볼 수 있다.

[사진=한국투자신탁운용]

플랫폼은 크게 ▲투자상품 발견 ▲상품 비교 ▲투자 체험 ▲투자 관리 등 4개 영역으로 구성됐다. 투자상품 발견에서는 ETF와 펀드를 관심 분야와 투자 목적에 따라 탐색할 수 있다. AI·반도체를 비롯한 특정 산업이나 미국시장, 배당 등 관심 주제에서 출발해 다양한 상품들을 살펴볼 수 있도록 했다.

상품 비교에서는 ETF와 펀드의 상품별 특징과 차이를 한눈에 살펴볼 수 있다. 어떤 상품을 비교해야 할지 모르는 이용자를 위해 주제별 상품을 묶은 '간편 비교함'도 제공한다.

'투자체험'은 투자플러스(TO+)의 대표적인 킬러 콘텐츠로, 모의투자와 투자 타임머신을 통해 실제 투자에 앞서 다양한 투자법을 경험할 수 있도록 했다.

투자 타임머신을 활용하면 과거 특정 시점에 상품에 투자했다고 가정했을 때 현재까지의 수익률을 확인하고, 다른 투자를 선택했을 경우의 결과도 함께 비교해 볼 수 있다. 이를 통해 투자 방향에 따라 성과가 어떻게 달라지는지 직관적으로 경험하도록 했다.

모의투자 기능에서는 가상의 자금으로 상품을 매수·매도하고 시간의 흐름에 따른 자산 변화를 확인할 수 있다. 투자 관리에서는 나의 관심상품과 투자패키지, 투자솔루션 등을 한곳에서 확인할 수 있도록 구성했다.

한국투자신탁운용은 투자플러스(TO+)를 통해 운용사의 역할을 상품을 만들고 운용하는 데서 고객의 투자 경험을 설계하는 영역까지 넓힌다는 계획이다. 투자자가 단기적인 수익률이나 유행을 좇기보다 자신의 투자 목적과 성향에 맞는 상품을 찾고 미래 성장 가능성이 있는 자산에 장기 투자할 수 있도록 돕는 것이 목표다.

회사는 플랫폼 출시를 기념해 회원가입 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 신규 회원으로 가입하고 마케팅·광고성 메시지 수신에 동의한 고객에게 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.

류지해 한국투자신탁운용 디지털전략본부장은 "ETF를 비롯한 펀드 시장이 성장하면서 투자자가 선택할 수 있는 상품은 크게 늘었지만 초보투자자에게는 어떤 상품을 찾아보고 무엇을 기준으로 비교해야 하는지가 여전히 어려운 문제"라며 "투자플러스(TO+)는 다양한 투자상품을 한곳에서 살펴보고 직접 비교·체험하면서 자신만의 투자 판단 기준을 만들어 갈 수 있도록 설계한 플랫폼"이라고 말했다.

이어 "좋은 상품을 만드는 데서 그치지 않고 고객이 좋은 투자 경험을 쌓을 수 있도록 돕는 것이 한국투자신탁운용의 방향성으로, 투자자들이 미래 성장 가능성이 있는 분야에 장기투자할 수 있도록 다양한 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com