삼성증권, '1000억원 이상' 초고액자산가 자산관리 서비스 '패밀리오피스' 200가문 돌파

전통 오너, 엑시트(Exit) 오너·신흥 오너 등 고객층 다변화

투자관리형 자산관리 모델을 기반 가문별 맞춤 솔루션 제공

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 지난달 초 기준 자사 패밀리오피스가 고객 200가문, 고객자산 55조원을 달성했다고 14일 밝혔다.

삼성증권 측은 이번 성과의 의미를 단순한 고객 수 증가보다 고객의 자산 형성 과정에서 축적된 다양한 니즈를 바탕으로 패밀리오피스 솔루션을 고도화해 온 결과에 두고 있다고 설명했다.

[사진=삼성증권]

삼성증권 패밀리오피스는 금융자산 1000억원 이상 고객을 대상으로 하는 초고액자산가 자산관리 서비스다. 전통적인 기업 오너를 넘어 기업 매각 등을 통해 대규모 유동성을 확보한 Exit 오너, 신흥 기업 오너, 초고액 개인자산가 등으로 고객층이 확대되고 있다.

특히 Exit 오너 고객은 3년 전 대비 약 3배 증가하며 주요 고객군으로 자리 잡았다. 최근에는 기업 지분과 별도로 1000억원 이상의 금융자산을 보유한 개인자산가의 유입도 늘고 있다.

고객층이 다양해지면서 필요한 솔루션도 함께 변화했다. 기업 지분 중심의 자산을 보유한 전통 오너, 기업 성장 과정에서 자산을 축적한 신흥 오너, 기업 매각으로 대규모 유동성을 확보한 Exit 오너는 자산배분 방식과 투자 목적, 승계 계획이 서로 다르기 때문이다.

삼성증권은 이러한 변화에 맞춰 투자관리 체계를 지속적으로 발전시켜 왔다. 대표적인 사례가 PB와 본사 투자관리 전문가가 함께 고객을 관리하는 '투자관리형 자산관리(Investment Management Model)' 모델이다.

사내 전문가로 구성된 가문별 전담 자문 조직 '커미티(Committee)'도 운영하고 있다. 커미티는 정기적인 애뉴얼 미팅과 수시 자문을 통해 고객의 자산 현황과 주요 과제를 점검하고, 투자·세무·승계 등 분야별 전문가와 함께 가문별 맞춤 솔루션을 제공한다.

기관투자자 수준의 체계적인 운용 프로세스를 기반으로 한 OCIO 서비스 역시 가문별 자산운용의 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있다. 올해 6월 말 기준 패밀리오피스 고객의 OCIO 운용 규모는 9000억원을 넘어섰으며, 고객별 투자 목적과 자산 구조를 반영한 맞춤형 자산배분 솔루션으로 활용되고 있다.

최근에는 삼성 금융계열사의 운용 인프라와 전문성을 연계해 고객별 투자 목적과 가문의 특성을 반영한 맞춤형 OCIO 솔루션도 선보였다. 이를 통해 자산배분 전략 수립부터 상품 구성, 운용 및 사후관리까지 가문별로 체계화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

실제 삼성증권이 패밀리오피스 고객의 자산배분 현황을 분석한 결과, 고객 유형별 포트폴리오의 차이가 뚜렷하게 나타났다. Exit 오너는 글로벌 자산과 대안투자를 적극 활용해 투자 대상을 다변화하는 경향을 보였다. 전통 오너는 주식·채권·대안투자·유동성을 비교적 고르게 보유한 것이 특징이었다.

삼성증권은 이러한 차이가 초고액자산가를 하나의 집단으로 접근하기보다 자산의 형성 과정과 개인·법인의 보유 구조, 가문의 장기적인 목표에 따라 서로 다른 자산관리 전략을 적용해야 한다는 점을 보여준다고 설명했다.

또한 삼성증권은 Apollo, Blackstone, KKR 등 글로벌 대체투자 운용사(GP)와 싱가포르 국부펀드 Temasek 등 글로벌 기관들과의 협업을 통해 국내 초고액자산가들이 쉽게 접하기 어려운 글로벌 투자 기회를 발굴하고 있다. 이를 패밀리오피스 고객의 투자 목적과 자산구조에 맞춰 제공함으로써 투자 선택지를 지속적으로 넓히고 있다.

유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장 상무는 "패밀리오피스 200가문 달성이라는 숫자보다 중요한 것은 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구를 마주하며 그에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점"이라며 "특히 기업 매각을 앞두고 있거나 대규모 유동성을 새롭게 확보한 고객에게는 Exit 이후의 자산배분과 투자관리뿐 아니라 승계와 헤리티지까지 아우르는 체계적인 설계가 필요하다"고 말했다.

이어 "삼성증권은 55조원의 고객자산을 관리하며 쌓아온 경험과 글로벌 파트너십, 삼성의 인프라를 바탕으로 자산을 넘어 가문의 중요한 결정과 미래를 함께 고민하고, 원칙과 책임을 바탕으로 세대를 잇는 부와 유산을 함께 설계하는 패밀리오피스로 발전해 나가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com