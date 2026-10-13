삼성증권, 국민성장펀드 147억 추가 판매

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 13일 국민성장펀드 147억원을 추가 판매했다
- 2차 판매 초기 물량은 8일 완판돼 15일까지 매수할 수 있다
- 3년 이상 보유하면 소득공제와 배당소득 분리과세가 적용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3년 이상 보유 시 소득공제·배당소득 분리과세 혜택
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 국민참여형 국민성장펀드 2차 판매에서 초기 물량이 모두 소진됨에 따라 147억원을 추가로 판매한다고 13일 밝혔다.
삼성증권에 따르면 국민성장펀드 2차 판매 초기 물량은 지난 8일 오전 모두 완판됐다. 이에 따라 이날부터 추가 물량 147억원의 판매를 시작했으며, 오는 15일까지 매수할 수 있다.
국민참여형 국민성장펀드는 전용 계좌를 통해 가입할 수 있는 상품이다. 3년 이상 보유하면 투자금액의 최대 40%까지 소득공제 혜택을 받을 수 있으며, 배당소득에 대해서도 분리과세 혜택이 적용된다.
해당 상품은 만기가 5년인 공모 폐쇄형 펀드로, 만기 전 중도환매가 불가능하다.
삼성증권은 앞서 진행한 1차 판매에 이어 이번 2차 판매에서도 초기 물량이 모두 소진됐다고 설명했다.
삼성증권 관계자는 "국민성장펀드에 대한 고객들의 높은 관심으로 1차 판매에 이어 2차 초기 물량도 모두 완판됐다"며 "추가로 147억원을 13일부터 판매하는 만큼 국민성장펀드에 관심 있는 고객들에게 투자 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com