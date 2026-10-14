충남도, 공장·창고 1만8665곳 화재위험 전수조사

AI 핵심 요약beta
- 충남도는 14일 공장·창고 1만8665동 안전점검에 착수했다
- 민관 합동조사단은 건축·소방 분야 50개 항목을 점검한다
- 도는 위반사항 확인 시 개선 요구와 행정처분을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 대형 화재로 인한 인명·재산 피해를 막기 위해 도내 공장과 창고 1만8665동의 화재 안전 실태를 집중 점검한다.
충남도는 이달부터 화재 안전 위험 요인이 있는 도내 공장과 창고를 대상으로 대규모 안전 실태조사에 착수한다고 14일 밝혔다.
이번 조사는 지난 6월 정부 경제관계장관회의에서 확정한 '공장·창고 화재 안전 실태조사 추진계획'에 따른 것으로, 화재 취약 요인을 사전에 파악하고 개선하기 위해 추진된다.
도는 점검의 전문성을 확보하기 위해 건축사와 고급 기술자, 청년 인턴, 담당 공무원 등이 참여하는 민관 합동 조사단을 꾸려 현장 조사에 나선다.
점검 항목은 건축 분야 28개와 소방 분야 22개 등 모두 50개다.
건축 분야에서는 건축물 유지관리 상태와 불법 증축, 허가받지 않은 복층 설치 여부 등을 확인한다. 소방 분야는 소방시설 정상 작동 여부를 비롯해 피난·방화시설 관리 상태와 화재 취약 요인 등을 살핀다.
조사는 3단계에 걸쳐 진행된다. 올해 10월부터 12월까지 1단계 조사를 실시하고, 내년 1월부터 12월까지 2·3단계를 순차적으로 추진해 전체 대상 시설의 점검을 마칠 계획이다.
조사 과정에서 안전관리 미흡이나 법령 위반 사항이 확인되면 관련 규정에 따라 개선을 요구하거나 행정처분을 진행할 방침이다.
충남도 관계자는 "공장과 창고에 잠재된 화재 위험 요소를 미리 찾아 개선하는 것이 이번 조사의 핵심"이라며 "사업주와 시설 관리자들도 불법 시설물 여부와 소방시설 작동 상태 등을 수시로 확인해 화재 예방에 적극 협조해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com