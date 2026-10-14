말썽 많은 인판티노...몰래 보수 23억원 더 받아 구설

AI 핵심 요약beta
- 인판티노 회장이 14일 월드컵 운영 법인서 172만달러를 받았다
- 추가 보수는 FIFA 연례 재무보고서에 공개되지 않아 의혹이 제기됐다
- FIFA는 모든 보수 보고와 세금 신고를 적법하게 마쳤다고 반박했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노 국제축구연맹 회장이 2026 북중미 월드컵 관련 미국 법인으로부터 거액의 추가 보상금을 받고도 이를 공식 보고서에 누락했다는 의혹에 휩싸였다.
미국 스포츠 전문 매체 ESPN 등 주요 외신은 14일(한국시간) 미국 국세청 자료 등을 인용해 인판티노 회장이 2024년 월드컵 운영 법인인 'FWC2026'으로부터 172만 달러(약 23억 원)의 추가 보상금을 수령했다고 보도했다. FWC2026은 국제축구연맹이 북중미 월드컵 운영을 위해 미국에 설립한 법인이다.
이번에 드러난 추가 보수 액수는 인판티노 회장이 당시 국제축구연맹으로부터 수령한 기존 급여 및 수당인 약 486만 달러(약 65억 원)와는 완전히 별개다. 두 금액을 합치면 총수령액은 약 658만 달러(약 88억 5000만 원)에 달한다.
문제는 FWC2026의 미국 국세청 비영리단체 세금 신고서에는 해당 지급 내역이 기재되어 있으나 국제축구연맹의 2024년 연례 재무 보고서에는 이 추가 보수 내역이 별도로 공개되지 않았다는 점이다.
국제축구연맹 정관 제43조 제13항에 따르면 회장을 비롯한 주요 임원들의 개인 보수는 투명하게 공개되도록 명시되어 있다. 미겔 마두로 전 국제축구연맹 거버넌스 위원장은 외신 인터뷰를 통해 "관련 기업으로부터 돈을 받았음에도 이를 공개하지 않았다면 명백한 규정 위반 소지가 있다"며 투명한 보수 공개의 중요성을 지적했다.
국제축구연맹 측은 관련 의혹을 전면 부인하고 나섰다. 대변인은 "회장에게 두 번째 급여를 지급한 적이 없으며 보수와 관련한 모든 보고 의무를 완전히 준수하고 있다"고 반박했다. 이어 인판티노 회장의 보수는 독립적인 보수소위원회가 결정하며 모든 회계 감사 및 관련 국가의 세금 신고도 적법하게 마쳤다고 설명했다.
psoq1337@newspim.com