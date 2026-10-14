한·일 중소기업계, 서울서 제2차 경제 포럼…AX 전환·공급망 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 중기중앙회는 14일 일본 중소기업단체와 서울서 포럼을 개최했다
- 양국 중소기업은 글로벌 환경 대응과 정책 협력 방안을 논의했다
- 지난해 포럼 이후 업종별 교류와 기업 간 협력이 이어지고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
양국 中企 대표 60여 명 참석
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회(중기중앙회)는 일본 전국중소기업단체중앙회와 공동으로 서울 여의도 중기중앙회 KBIZ홀에서 '제2차 한·일 중소기업 경제 포럼'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 포럼은 한·일 정상 간 셔틀외교와 발맞추어 양국 중소기업계도 민간 차원의 정례적인 협력 체계를 구축하자는 취지에서 마련됐다. 지난해 일본 도쿄에서 열린 첫 포럼에 이어 올해 서울에서 두 번째 포럼을 개최하며 양국 중소기업 대표 단체 간 교류 기반을 다졌다.
이날 포럼에는 한국 측에서 김기문 중기중앙회장, 노용석 중소벤처기업부 차관, 업종별 중소기업 대표 등 30여 명이 참석했다. 일본 측에서는 모리 히로시 전국중소기업단체중앙회장, 추조 카즈오 주한일본대사관 총괄공사, 도도부현 중기단체중앙회장 및 기업인 등 30여 명이 참여했다. 미야모토 슈지 일본 경제산업성 부대신과 야마기와 다이시로 중의원 의원은 영상 축사를 전했다.
본 포럼에서는 급변하는 글로벌 경영환경 속에서 양국 중소기업이 직면한 주요 현안과 정책 대응 방안이 논의됐다. 첫 발표자로 나선 심재윤 중소벤처기업부 글로벌성장정책관은 중소기업 정책과 글로벌 성장 전략을 주제로 양국 간 협력 분야를 제안했다.
이어 후세 히라쿠 후지필터코리아 부사장이 일본의 품질 관리와 한국의 생산성을 결합한 플랜트용 필터 제조 합작회사의 글로벌 시장 진출 사례를 발표했다. 홍진헌 LG CNS 상무는 AI 및 디지털 전환(AX·DX)을 활용한 중소기업 상생 협력 모델을 제안했으며, 사에키 노리히코 일본 중소기업청 과장은 가격 전가 대책, 사업 승계, 디지털화 등 일본 중소기업의 현안 정책을 설명했다.
중기중앙회에 따르면 한·일 중소기업 포럼은 업종별 협동조합 및 개별 기업 간 실질적인 협력으로 이어지고 있다. 지난해 포럼 이후 레미콘, 제빵, 자동차 부품 등 업종별 단체를 중심으로 후속 교류가 지속되는 추세다.
김기문 중기중앙회장은 "한-일 양국 중소기업은 각국 경제와 산업의 기반을 이루고 있는 만큼, 지속적으로 만나 현장의 고민과 해법을 공유하는 것이 중요하다"며 "지난해 도쿄에서 시작된 포럼이 올해 서울로 이어지고, 이를 계기로 업종별 교류와 협력도 확대되고 있는 만큼, 앞으로도 양국 중소기업이 기술과 경험, 네트워크를 활용해 새로운 협력 기회를 만들어 갈 수 있는 교류의 장을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com