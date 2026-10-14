세라젬 윤미나 전무, '제21회 전자·IT의 날' 국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 세라젬은 13일 윤미나 전무가 전자·IT의 날 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.
- 윤 전무는 AI·IoT·데이터 기반 헬스케어 혁신과 해외 진출 공로를 인정받았다.
- 세라젬은 14일 한국전자전에서 주요 헬스케어 제품 체험존을 운영했다.
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KES 2026 특별관서 헬스케어 라인업 전시
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬은 지난 13일 서울 코엑스에서 열린 '제21회 전자·IT의 날' 기념행사에서 고객경험혁신부문 윤미나 전무가 국무총리 표창을 수상했다고 14일 밝혔다.
전자·IT의 날은 지난 2005년 국내 전자·IT 분야 연간 수출액 1000억 달러 돌파를 기념해 제정된 날로, 산업 발전과 경쟁력 강화에 기여한 유공자를 포상하기 위해 매년 한국전자전(KES) 개막일에 맞춰 개최된다.
윤미나 전무는 전자 및 IT 기술을 바탕으로 헬스케어 제품과 서비스 품질을 높이고, 데이터 중심의 서비스 체계 구축을 통해 K-의료기술의 우수성을 해외 시장에 알린 공로를 인정받아 표창을 받았다.
특히 헬스케어 기기에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터 분석 기술을 접목해 디지털 헬스케어 산업의 기반을 마련하고 전문기업과의 협력체계를 구축했다. 아울러 사용자 건강 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 서비스를 구현하는 한편, 미국과 중국, 인도 등 주요 국가로 공급을 확대해 국내 의료기기 산업의 글로벌 경쟁력을 제고했다는 평가를 받았다.
세라젬은 같은 날 개막한 '제57회 한국전자전(KES 2026)'에 참가해 헬스케어 제품 체험존을 운영하고 있다.
코엑스 B홀 'AI in Life' 특별관에 마련된 세라젬 체험존에서는 척추 관리 의료기기 '마스터 V11', '마스터 V9 2027', '마스터 V7 2027'을 비롯해 안마의자 '파우제 M8 Fit 아트에디션', 'M8 Fit', 'M6', 혈액순환 개선 기기 '셀트론 순환체어' 등 주요 라인업을 전시해 관람객 체험을 지원한다.
세라젬 관계자는 "IT기술을 기반으로 제품과 모바일앱, 고객관리 서비스가 하나로 연결되어 고객이 일회성으로 제품을 구매하는데서 더 나아가 지속적으로 건강관리를 할 수 있도록 지원해왔다"며 "이번 수상을 계기로 제품의 기술력과 혁신성, 안전성, 서비스 내용 수준을 더욱 높이는데 집중하고 국내 디지털 헬스케어 산업이 발전할 수 있도록 끊임없이 고민하고 노력하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com