카나프테라퓨틱스, 이중항체 ADC 'KNP-701' 비임상 효능·내약성 공개

AI 핵심 요약beta
- 카나프테라퓨틱스는 14일 월드ADC에서 이중항체 ADC 데이터를 공개했다
- KNP-701/GC1148A는 EGFR·cMET을 동시에 표적하도록 설계했다
- 비임상시험에서 항종양 효능과 높은 용량의 내약성을 확인했다
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이종이식 모델서 항종양 효과·고용량 내약성 데이터 제시
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 차세대 항체약물접합체(ADC) 신약 개발기업 카나프테라퓨틱스가 글로벌 ADC 전문 콘퍼런스 'World ADC San Diego 2026'에서 이중항체 ADC 후보물질 'KNP-701/GC1148A'의 비임상 효능과 내약성 데이터를 공개했다.
14일 카나프테라퓨틱스에 따르면 KNP-701/GC1148A는 상피세포성장인자수용체(EGFR)와 cMET을 동시에 표적하는 이중항체에 친수성 링커 기술 '솔루플렉스 링크(SoluFlex Link)'를 적용한 ADC 후보물질이다. 카나프테라퓨틱스와 GC녹십자가 공동 연구개발하고 있다.
이번 월드ADC에서 회사는 KNP-701/GC1148A의 이중항체 설계와 약리 특성, 항종양 효능 및 내약성 평가 결과를 공개했다.
이중항체는 EGFR에는 중등도 수준의 결합 친화도를, cMET에는 높은 결합 친화도를 갖도록 설계됐다. 회사는 이를 통해 단일 항원에 대한 불필요한 결합을 줄이고 EGFR과 cMET이 함께 발현된 종양세포에 대한 선택성을 높였다고 설명했다.
약리적 특성 평가에서는 KNP-701(ADC-200)의 농도가 증가할수록 EGFR과 cMET의 활성화가 감소하는 결과가 나타났다. 회사는 두 표적을 통한 암세포 성장·증식 신호를 동시에 차단하는 효과를 확인했다고 밝혔다.
항종양 효능은 EGFR과 cMET이 발현된 이종이식 종양 모델에서 평가됐다. 회사에 따르면 KNP-701/GC1148A는 비교 약물 대비 종양 성장 억제 효과를 나타냈다. 내약성 평가에서는 비교 ADC에서 체중 감소가 관찰된 투여 용량보다 3배 이상 높은 용량에서도 유의한 체중 감소 등 주요 독성 소견이 나타나지 않았다고 회사 측은 설명했다.
이병철 카나프테라퓨틱스 대표는 "KNP-701/GC1148A는 기존 ADC의 개발 방정식을 답습하는 것이 아니라, 차별화된 신약개발 시스템과 ADC를 구성하고 있는 각 요소에 대한 높은 이해도를 바탕으로 개발 전략을 구현한 물질"이라며 "이번에 공개한 데이터뿐만 아니라 현재 추가로 진행하고 있는 연구에서도 KNP-701/GC1148A의 경쟁력을 뒷받침하는 데이터를 지속적으로 확보하고 있는 만큼, GC녹십자와 임상 개발을 가속하여 글로벌 ADC 시장에서 경쟁력을 확고히 해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com