10월 등산사고 연중 최다…3년간 3542건 발생·2364명 인명피해

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실족 29%로 가장 많아…조난 25%·신체질환 16% 순

지정 등산로 이용하고 일몰 1~2시간 전 산행 마쳐야

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 가을 단풍철인 10월에 등산사고가 연중 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다. 최근 3년간 10월에만 3500건이 넘는 등산사고가 발생해 2300여 명의 인명피해가 발생한 것으로 집계됐다.

행정안전부는 가을 단풍철을 맞아 등산객들에게 안전사고 예방을 위한 각별한 주의를 당부했다고 14일 밝혔다.

행안부에 따르면 최근 3년간(2022~2024년) 전국에서 발생한 등산사고는 총 2만8624건이다. 이 가운데 10월에 발생한 사고는 3542건으로 전체의 약 12.4%를 차지해 연중 가장 많았다. 10월 등산사고에 따른 인명피해는 2364명에 달했다.

[자료=행안부]

같은 기간 전체 등산사고를 원인별로 살펴보면 발을 헛디디거나 미끄러지는 실족이 8440건(29%)으로 가장 많았다. 이어 조난 7073건(25%), 지병 등으로 인한 신체질환 4508건(16%) 순이었다.

지난달 28일 설악산에서 시작된 단풍은 점차 남쪽으로 확산하면서 10월 하순 전국적으로 절정에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 단풍을 즐기려는 등산객이 늘면서 안전사고 위험도 커질 것으로 우려된다.

행안부는 안전한 산행을 위해 출발 전 등산 소요시간과 대피소 위치, 기상 상황 등을 확인하고 자신의 체력에 맞는 등산로를 선택해야 한다고 강조했다.

특히 평소 등산 경험이 적다면 무리한 산행을 피하고 체력을 적절히 안배해야 한다. 산행 중 몸에 이상 증상이 나타나면 즉시 하산하고, 출입이 통제된 위험구역이나 금지구역에는 들어가지 않아야 한다.

조난사고 예방을 위해서는 지정된 등산로를 벗어나지 않는 것이 중요하다. 가급적 혼자 산행하기보다 일행과 함께 이동하고, 가까운 야산을 오르더라도 가족이나 지인에게 행선지를 미리 알려야 한다.

산행 중 길을 잃었다면 왔던 길을 따라 아는 지점까지 되돌아가는 것이 좋다. 사고가 발생했을 때는 등산로 곳곳에 설치된 산악위치표지판이나 국가지점번호를 활용해 자신의 위치를 정확히 알리고 구조를 요청해야 한다.

가을철에는 일몰 시간이 빨라지는 만큼 산행 시간 관리에도 주의가 필요하다.

한국천문연구원에 따르면 서울 지역의 일몰 시간은 10월 11일 오후 6시 1분에서 21일 오후 5시 47분, 31일 오후 5시 35분으로 점차 빨라진다. 같은 기간 강원 양양 지역은 오후 5시 54분에서 오후 5시 28분으로 일몰 시간이 앞당겨진다.

행안부는 산행을 가급적 이른 아침에 시작해 해가 지기 1~2시간 전에 마칠 것을 권고했다. 일교차가 큰 가을철 산에서는 기온이 갑자기 떨어지거나 찬 바람이 불 수 있는 만큼 여벌의 옷과 장갑 등 보온용품도 챙겨야 한다.

이치선 행안부 예방안전제도과장은 "단풍철을 맞아 가을 정취를 만끽하러 산행에 나서는 분들이 많은데, 자신의 체력에 맞는 등산로를 선택하는 등 안전수칙을 잘 지키며 가을 단풍을 즐기시길 바란다"고 당부했다.

abc123@newspim.com