SK이노베이션, 베트남 맹그로브 숲 복원 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 14일 베트남 껀터시와 맹그로브 복원 협약을 체결했다
- SK이노베이션은 2030년까지 맹그로브 숲 200헥타르를 새로 조성한다
- 지역 주민 고용과 환경 교육을 병행해 생태계 보전을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2018년부터 114만 그루 식재…지역 일자리 창출·생태계 보전 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 베트남 맹그로브 숲 복원 사업을 확대하며 기후변화 대응과 생태계 보전에 나선다.
SK이노베이션은 지난 13일 베트남 껀터시 정부 및 현지 사회적기업 맹그러브(MangLub)와 맹그로브 숲 복원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약에 참여한 맹그러브는 SK이노베이션이 2019년 베트남 현지에 설립한 사회적기업이다. 맹그로브 생태계 보전과 환경 인식 개선 교육 등을 수행하고 있다.
이번 협약에 따라 SK이노베이션은 껀터시에 맹그로브 식수 부지를 확보하고 지역사회와 함께 조림지를 관리·보호하는 협력체계를 구축한다. 올해부터 2030년까지 베트남에 총 200헥타르(ha) 규모의 맹그로브 숲을 신규 조성할 계획이다. 이는 서울숲 면적(50ha)의 4배에 달한다.
사업에는 현지 주민들이 직접 참여한다. SK이노베이션은 조림과 관리 과정에서 지역 일자리를 창출하고 주민과 학생들을 대상으로 맹그로브 생태계의 중요성을 알리는 환경 교육도 진행할 예정이다.
복원 효과는 SK이노베이션의 전과정평가(LCA) 역량을 활용해 측정한다. 식재 지역의 생물다양성 발자국을 분석하고 이를 토대로 생태계 복원 성과를 체계적으로 관리할 방침이다.
맹그로브는 일반 식물보다 탄소 저장 능력이 약 5배 높고 다양한 해양 생물의 서식지를 제공하는 것으로 알려져 있다. 기후변화 대응과 생물다양성 보전에 기여하는 대표적인 자연기반해법으로 평가받는다.
SK이노베이션은 지난 2018년 베트남 빈롱성에서 맹그로브 숲 복원 사업을 시작한 이후 미얀마와 말레이시아, 피지 등으로 활동을 확대해 왔다. 현재까지 총 114만 그루의 묘목을 심었으며 복원 면적은 294ha로 서울숲의 약 6배 규모다.
김우경 SK이노베이션 PR실장은 "SK이노베이션은 베트남에서 자원 개발과 발전 사업 외에도 태양광, 풍력 등 재생에너지 핵심 사업을 추진하고 있다"며 "단순한 조림 활동을 넘어 현지 사회적기업을 통한 청년 고용 확대와 지역사회 참여, 환경 인식 개선 교육을 함께 추진해 지역사회의 지속가능한 성장에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com