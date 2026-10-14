마뗑킴 겨울 얼굴 된 김채원…로고·후드 패딩 선보여

AI 핵심 요약beta
- 마뗑킴은 14일 르세라핌 김채원을 겨울 앰버서더로 발탁했다
- 김채원과 함께 패딩 중심의 2026년 겨울 캠페인을 공개했다
- 윈터 패딩과 니트 등 신상품을 출시하고 10% 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 하고하우스가 운영하는 패션 브랜드 마뗑킴이 르세라핌 김채원을 겨울 시즌 앰버서더로 발탁했다. 김채원과 함께한 캠페인을 통해 패딩을 중심으로 겨울 신상품을 선보인다.
마뗑킴은 김채원과 함께 '더 뉴 윈드(The New Wind)'를 주제로 한 2026년 겨울 캠페인을 공개했다고 14일 밝혔다. 캠페인에서 김채원은 브랜드 로고를 적용한 패딩과 배색 후드 패딩, 퍼 아우터 등 시즌 대표 상품을 착용했다.
이번 시즌 주력인 윈터 패딩 컬렉션은 두께감과 퀼팅 디자인, 컬러, 실루엣에 변화를 줬다. 라이트 타입부터 헤비 타입까지 두께감을 세분화해 기온과 착용 환경에 맞춰 선택할 수 있도록 했다. 퀼팅은 기본형부터 입체감 있는 다이아몬드 패턴까지 다양하게 구성했으며, 시즌 무드를 담은 트렌디한 컬러와 무광·유광 소재를 적용했다. 크롭·미드 기장과 레이어링이 용이한 베스트도 함께 선보인다.
패딩과 매치하기 좋은 상의와 하의도 출시된다. 니트 집업과 니트 가디건, 와플 탑 등 상의는 소재와 조직감의 특징을 살려 단독으로도 개성 있는 스타일링이 가능하며, 하의는 다양한 텍스처와 워싱을 적용한 아이템을 선보였다.
하고하우스 관계자는 "이번 시즌 주력 패딩 컬렉션은 보온성을 유지하면서 두께감과 디자인, 컬러 등 세부 요소에 변화를 줘 다양한 취향을 반영하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
마뗑킴 윈터 컬렉션은 자사몰과 입점몰, 오프라인 매장에서 판매되며, 론칭을 기념해 10% 할인 혜택을 제공한다.
nrd@newspim.com