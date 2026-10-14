롯데백화점, 여행·미식으로 VIP 공략…내년 크루즈 예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점은 14일 VIP 전용 해외여행 상품을 출시했다
- 첫 상품은 알래스카와 일본을 포함한 럭셔리 크루즈 여행이다
- 맞춤 컨시어지와 버틀러 서비스 등 프리미엄 혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 VIP 고객을 위한 해외여행 상품을 처음 선보인다. 쇼핑 중심의 고객 혜택을 여행과 미식, 문화로 넓혀 경험형 멤버십을 강화한다.
롯데백화점은 VIP 멤버십 에비뉴엘 고객 전용 여행 프로그램 '에비뉴엘 글로벌 트립'을 출시했다고 14일 밝혔다. 여행사와 함께 고객의 취향과 생활방식을 고려한 프리미엄 해외여행 상품을 기획했다. 내년 출발 예정인 첫 상품들은 모두 럭셔리 크루즈 여행을 테마로 진행된다.
대표 상품은 '알래스카 대자연 경험'이다. 캐나다 밴쿠버를 왕복하는 8박 10일 일정으로, 한여름 알래스카의 빙하를 관찰하고 연어 회귀 시기에 야생 곰과 고래 등 생태를 경험하는 프로그램을 담았다. 왕복 항공편 비즈니스석과 페어몬트 호텔 숙박이 포함된다.
'벚꽃시즌 일본 미식경험'은 도쿄에서 출발해 시미즈, 오사카, 히로시마, 후쿠오카를 거쳐 부산과 제주까지 크루즈로 둘러보는 10박 11일 코스다. 럭셔리 스위트 선실 이용과 비즈니스 좌석이 포함된다. 이 외에도 스페인과 남프랑스의 소도시를 여행하며 가우디 건축물을 둘러보는 문화·예술 여행 상품도 선보일 예정이다.
에비뉴엘 글로벌 트립은 1대 1 컨시어지 맞춤 여행 설계 서비스를 제공한다. 자택에서 공항까지 왕복하는 '버틀러 서비스'도 포함되며, 여행 중 사용 가능한 전용 기프트와 크레딧을 최대 1000달러 이내에서 지급한다.
롯데백화점은 롯데백화점 앱 내 에비뉴엘 온리 탭을 통해 내년 여행 상품 예약을 모집한다. 에비뉴엘 오렌지 등급부터 블랙 등급 고객까지 신청할 수 있다. 모든 글로벌 트립 여행 상품 구매 금액은 에비뉴엘 선정 매출로 연간 1억 원 한도 내에서 최대 100%까지 인정된다.
nrd@newspim.com