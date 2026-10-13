[핌in안양] 무니 더블더블+결정적 블록에 정관장, 소노 꺾고 2연승

[안양=뉴스핌] 이웅희 기자=안양 정관장이 존 무니의 집중력을 힘입어 고양 소노의 추격을 뿌리치고 웃었다.

정관장은 13일 안양 정관장 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 소노를 85-81로 제압했다.

2연승을 달린 정관장은 시즌 4승 1패를 기록, 단독 2위에 자리했다. 반면 개막전 승리 이후 반등의 실마리를 찾지 못한 소노는 4연패를 당하며 1승 4패로 9위에 머물렀다.

[안양=뉴스핌] 이웅희 기자=정관장 존 무니가 13일 소노와의 홈경기에서 리바운드를 잡아내고 있다. [사진=KBL] 2026.10.13 iaspire@newspim.com

승리의 중심에 무니가 있었다. 무니는 25점 15리바운드로 골밑을 책임졌고, 승부처에서는 외곽슛과 수비까지 해결하며 팀을 구해냈다. 변준형도 11점 11어시스트로 활약했고, 렌즈 아반도는 17점 7리바운드로 힘을 보탰다. 한승희 역시 11점을 기록했다.

경기 초반 정관장의 외곽 공격이 위력을 발휘했다. 1쿼터 중반까지 소노에 끌려가던 정관장은 16-17에서 변준형, 문유현, 아반도가 잇달아 3점슛을 성공시키며 분위기를 바꿨다. 이후 문유현의 돌파와 아반도의 덩크슛까지 더해지면서 순식간에 점수 차를 벌렸다. 정관장은 31-17로 1쿼터를 끝냈다.

소노도 쉽게 물러서지 않았다. 2쿼터 들어 스카티 제임스와 이정현을 중심으로 외곽 공격이 살아났고, 5개의 3점슛을 적중시키며 정관장의 수비를 흔들었다. 한때 14점까지 벌어졌던 격차는 39-39 동점으로 좁혀졌다. 정관장은 박지훈의 3점슛으로 급한 불을 끈 뒤 한승희의 득점을 더해 45-43으로 전반을 마쳤다.

후반에는 치열한 공방이 펼쳐졌다. 소노는 3쿼터 시작과 함께 자니 오브라이언트의 3점슛으로 전세를 뒤집었다. 정관장 역시 무니와 아반도를 활용해 공격의 균형을 되찾았다. 접전이 이어진 가운데 정관장이 65-63으로 근소하게 앞선 채 마지막 쿼터에 들어갔다.

승부는 종료 직전 결정됐다. 정관장은 경기 종료 2분 6초를 남기고 아반도가 5반칙으로 코트를 떠나며 악재를 맞았다. 소노는 이정현의 자유투로 81-80 역전에 성공했다. 하지만 무니가 종료 1분 10초 전 3점슛을 터뜨려 83-81로 경기를 다시 뒤집었다. 이어 소노의 공격에서는 켐바오의 슛을 직접 저지하며 상대의 동점 기회까지 차단했다.

공격과 수비에서 연달아 결정적인 장면을 만들어낸 무니는 종료 39.2초 전 자유투 2개까지 모두 성공시키며 승리에 쐐기를 박았다.

이날 정관장은 무릎 부상으로 이탈한 라숀 토마스의 대체 외국인 선수 데이본 리드를 처음으로 투입했다. NBA 경력을 지닌 리드는 18분 59초 동안 4점 1리바운드 1어시스트를 기록했지만, 무니의 활약으로 연승에 성공했다.

[안양=뉴스핌] 이웅희 기자=소노가 13일 안양 정관장과의 원정경기에서 선수들의 고른 활약에도 뒷심, 집중력 부족으로 패했다. [사진=KBL] 2026.10.13 iaspire@newspim.com

소노는 20점을 기록한 이정현의 활약에도 웃지 못했다. 스카티 제임스가 17점 10리바운드, 친정팀을 만난 자니 오브라이언트가 17점 7리바운드 6어시스트를 올렸지만 패배로 막지 못했다.

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