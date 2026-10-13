박수현 지사, '석탄화력 폐지' 보령에 '새 산업지도' 제시

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폐지지역 재정 지원·수소산업 전환 강화…보령∼대전 고속도로 등 교통망 확충

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남지사가 석탄화력발전소 폐지에 따른 보령 지역의 고용 위축과 경제적 충격을 최소화하기 위해 대체산업 육성과 노동자 고용안정 지원에 나선다. 기존 발전산업 기반을 활용한 수소산업 전환과 광역교통망 확충도 병행해 지역경제의 새로운 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

박 지사는 13일 보령에서 민선 9기 여덟 번째 시군 방문 일정인 '충남통(通)행'을 진행하고 이 같은 지역 발전 방향을 밝혔다.

박수현 충남지사가 13일 보령에서 '시민과의 대화'를 진행하고 있다. [사진=충남도] 2026.10.13 gyun507@newspim.com

이날 엄승용 보령시장과의 조찬간담회를 시작으로 언론인 간담회, 시의회 방문, 시민과의 대화 순으로 진행됐다.

충남도는 우선 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역경제 침체와 일자리 감소에 대응하기 위해 정부 차원의 지원제도 마련에 집중할 계획이다.

지난 8월 국회를 통과한 석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법의 하위법령에 지역 재정 지원과 대체산업 육성, 노동자 고용안정 대책이 포함되도록 정부와 협의를 이어간다.

또 보령 등 발전소 폐지지역의 정의로운 전환 특구 지정에 대비해 기본계획과 지원체계를 정비하고, 발전산업 축소에 따른 지역경제 피해를 줄이는 데 주력한다. 석탄화력발전소를 대신할 미래산업으로는 수소산업을 집중 육성한다.

보령 수소도시 조성사업을 통해 수소 생산시설과 공급 배관망, 연료전지 등 관련 기반시설을 확충하고 액화수소 연구소와 수소터빈 시험연구센터 구축도 지원한다. 이를 기존 발전산업 인프라와 민간투자에 연계해 보령을 서해안 수소·에너지산업 거점으로 전환한다는 계획이다.

산업 전환과 지역경제 활성화를 위한 교통망 확충도 추진한다. 보령에서 부여·공주·논산·계룡을 거쳐 대전까지 연결하는 보령∼대전 고속도로는 제3차 고속도로 건설계획 등 국가계획에 반영될 수 있도록 관련 지방자치단체와 공동 대응하기로 했다.

장항선 개량 2단계와 복선전철화 사업은 조기 완공을 목표로 정부예산 확보에 집중한다. 이를 위해 지역 국회의원 및 관계기관과 협력체계를 강화할 예정이다. 예비타당성조사를 통과한 국도 77호선 남포∼신흑 대체 우회도로 역시 설계비 확보를 비롯한 후속 행정절차가 신속히 진행되도록 지원한다.

이와 함께 원산도·삽시도·고대도·장고도·효자도 등 5개 섬을 연결하는 복합 해양레저관광도시 조성도 추진한다. 해양수산부 공모 선정과 민간투자 유치를 통해 체류형 관광 기반을 확대할 방침이다.

내년 4월 3일부터 5월 30일까지 원산도와 고대도 일원에서 열리는 제1회 섬비엔날레 준비에도 나선다. 주전시관인 섬문화예술플랫폼은 올해 말 준공을 목표로 공사가 진행 중이다. 관창지구에는 친환경 자동차 핵심 부품의 시험·인증·평가 기반을 확충해 미래차 부품산업 전환도 지원할 계획이다.

박수현 지사는 "보령의 에너지 전환과 해양관광 발전이 시민 일자리와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 보령시와 협력하겠다"고 말했다.

한편 박 지사는 오는 15일 부여, 19일 서산, 23일 계룡을 방문하는 등 시군 현장 소통 일정을 이어갈 예정이다.

gyun507@newspim.com