[핌in현장] 박우진, 1년 5개월 만의 컴백…"스스로 한계 뛰어 넘은 앨범"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 워너원과 AB6IX를 거친 박우진이 1년 5개월의 공백을 깨고 본격적인 솔로 아티스트로 활동을 시작한다.

박우진은 13일 서울 중구에 위치한 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "혼자서 하는 쇼케이스가 처음이고, 오랜만에 컴백이라 그런지 부담이 크다. 잘하고 싶은 마음"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 가수 박우진이 13일 오후 서울 중구 엑스칼라에서 열린 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 박우진의 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 앨범은 태양이 한 해의 극점에 닿으며 계절이 바뀌는 순간을 뜻하는 '솔스티스'라는 제목 아래, 박우진이 지금까지 쌓아온 경험을 바탕으로 스스로 선택한 길에서 새로운 가능성을 향해 나아가는 모습을 담은 앨범이다. 2026.10.13 yeawon2@newspim.com

이번 앨범 '솔스티스'는 태양이 한 해의 극점에 닿아 계절의 변화를 알리는 순간을 의미한다. 타이틀곡 '스태미나(STAMINA)'는 한계를 넘어 끊임없이 도전하는 자신감과 패기를 담은 테크 하우스 장르의 노래이다. 좋아하는 것과 꿈을 향해 지치지 않고 나아가는 힘을 '스태미나'라는 키워드로 풀어냈다.

이날 박우진은 "매 앨범 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음이 큰데, 새로운 모습도 좋지만, 기존의 저를 더 보여주고 싶었다. 제가 제일 잘 하는 것, 스스로 멋있다고 생각하는 모습 등을 각인시키고 싶었다"라며 소감을 밝혔다.

박우진은 새 앨범에 대해 "'솔스티스'는 계절에 바뀌는 시기를 뜻한다. 계절이 변할 때마다 변화가 일어나지 않느냐. 이번 앨범도 새로운 출발의 지점이라, 실제로 보여주고 싶었다. 곡은 '스테미나' 포함해서, 4곡이 담겼다. 4곡 모두 완전히 다른 장르다. 한 곡이라도 비슷하게 가고 싶지 않다는 걸 노렸다 뭘 좋아할 지 몰라서 다 준비했다. 그래서 그런지 애정이 가는 앨범"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 가수 박우진이 13일 오후 서울 중구 엑스칼라에서 열린 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '스태미나(STAMINA)'를 선보이고 있다. 2026.10.13 yeawon2@newspim.com

이번 타이틀곡은 박진감 넘치는 비트와 거친 베이스, 날카로운 신스 사운드가 쉼 없이 에너지를 끌어 올리는 노래이다. 그는 "무대로 보여주고 싶고, 무대를 부수려는 모습을 보여주고 싶다"며 강한 포부를 드러냈다.

1년 5개월 만에 컴백한 박우진은 새 앨범 작사, 작곡에 참여하며 음악적 역량을 뽐냈다. 타이틀곡 작사 참여를 비롯해 수록곡 '돌아와'에는 단독 작사와 공동 작곡에 이름을 올렸다. 그는 "'돌아와'라는 곡은 팬을 생각하며 쓴 곡"이라고 소개했다.

이어 "팬들을 떠난 적이 없다. 만약 떠나게 된다면, 우리가 헤어졌다라는 상상을 하며 만든 곡이다. 팬을 위해 직접 곡을 하나 만들었다"라며 팬에 대한 애정을 드러냈다.

박우진은 2017년 엠넷 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔조인 프로젝트 그룹 워너원 멤벌 발탁됐다. 이후 2019년 원 소속사로 돌아가 그룹 AB6IX로 재데뷔 한 바 있다. 최근에는 브랜뉴뮤직의 산하 레이블 파라뮤직과 전속계약을 체결하며 새로운 활동을 시작했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 가수 박우진이 13일 오후 서울 중구 엑스칼라에서 열린 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '스태미나(STAMINA)'를 선보이고 있다. 2026.10.13 yeawon2@newspim.com

박우진은 워너원과 AB6IX로 활동했던 부분에 대해 "영향을 받은 것이 너무나 많다. 하나하나 말할 수 없을 만큼 많다. 워너원으로 데뷔하고, AB6IX를 한 모든 순간이 놓칠 수 없는 소중한 경험이었다. 워너원은 활동이 짧았지만, 웬만하면 그때 해본 것을 바탕으로 활동할 수 있었다. AB6IX는 음악적으로, 그룹으로서도 경험을 쌓았던 것 같다"고 말했다.

그룹으로 활동하며 메인 댄서와 메인 래퍼로 활약했던 박우진은 '솔스티스'를 통해 보컬로서의 역량을 넓혔다. 박우진은 "보컬에 대한 자신감이 없다. 녹음실에서 거듭하면 나오는 실력"이라고 운을 뗐다.

이어 "아직 자신 있는 실력은 아니지만 팬분들의 응원에 힘입어 최대한 많은 모습을 보여드리고 싶다. 어릴 때부터 자신 있는 춤과 랩만 보여주면 발전이 없지 않을까 싶다. 제 자신의 한계를 넘고, 못하더라도 잘하는 걸 하나씩 만들어가면 좋지 않나. 나에게 보컬은 그런 의미로 도전하는 것"이라며 "언제가 될지 모르겠지만 보컬 실력이 일취월장해서 잘하게 된다면 '다 잘하는 친구구나' 매력을 보여드리고 싶다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 가수 박우진이 13일 오후 서울 중구 엑스칼라에서 열린 두 번째 EP '솔스티스(SOLSTICE)' 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.13 yeawon2@newspim.com

특히 박우진은 "늘 도전하면서 한계를 넘고 싶은 마음이 크다. 실력적인 부분에서는 보컬이 그렇다"라며 "이번 앨범에 소화하기 어려운 곡들도 있는데, 그만큼 제 한계에 도전하고 싶은 마음이 컸다. 춤에서도 만족할 만한 수준을 뛰어넘는 무언가가 필요하다고 생각했는데, 이번에 그 한계를 뛰어 넘은 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

두 번의 그룹 활동, 그리고 파라뮤직에서 첫 출발을 알린 박우진은 솔로 아티스트로서의 목표를 밝혔다.

박우진은 "솔로 아티스트로서 인정받고 싶은 부분은 너무 많다. 가장 먼저 생각나는 것은 무대에 대한 욕심이 크다. 혼자서도 무대가 비어 보이는 것이 아니라 꽉 찬 느낌을 주고 싶다. 음악적으로도, 퍼포먼스적으로도 성장하고 싶다"며 각오를 밝혔다.

이날 오후 6시에 발매되는 박우진의 두 번째 EP '솔스티스'에는 타이틀곡 '스태미나'를 포함해 '싱코페이션(SYNCOPATION)', '돌아와', 'C-119'까지 총 4곡이 수록된다.

alice09@newspim.com