호남 첫 '코스트코 익산점' 상생안 확정…지역 채용·농산물 판로 확대

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4차례 보완 거쳐 상생안 확정…익산시, 대규모점포 개설등록증 수리

골목상권 보호·취약계층 기부·지역축제 후원 추진…내년 11월 개점

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 호남권 최초로 들어서는 코스트코 익산점이 지역 일자리 창출과 농산물 판로 지원, 골목상권 보호 등을 담은 상생 협력 방안을 확정하고 지역사회와의 동행을 위한 준비에 들어갔다.

익산시는 코스트코 코리아가 제출한 대규모점포 개설등록 신청을 심사한 결과 지역사회 상생 방안을 보완해 전날 개설등록증을 최종 수리했다고 13일 밝혔다.

시는 대형 유통업체 입점에 따른 골목상권 피해를 최소화하고 매장 개설 효과가 지역사회에 환원될 수 있도록 상생안 마련을 추진해 왔다.

코스트코[사진=뉴스핌DB] 2026.10.13 lbs0964@newspim.com

이를 위해 소상공인 단체장 간담회와 법정 심의기구인 유통기업상생발전협의회를 3차례 개최했으며 4차례에 걸친 보완 요구를 통해 분야별 실행 방안을 구체화했다.

확정된 상생안에는 익산시민 정규직 채용 확대와 지역 일자리 유관기관 연계 맞춤형 채용행사 추진이 담겼다.

지역 농식품과 우수제품 생산업체의 판로 확대를 위해 매장 내 홍보행사를 열고 생산 농가와 업체에 정기적인 구매상담 기회를 제공하기로 했다.

골목상권 보호 대책도 마련됐다. 지역 상권과의 불필요한 마찰을 줄이기 위해 일부 민감 품목의 판매를 제한하고 대규모 광고와 홍보를 자제하기로 했다.

매장 내 층별 광고판을 활용해 전통시장과 골목상권을 홍보하고 소상공인 역량 강화 교육도 지원할 계획이다.

지역사회 공헌 활동으로는 취약계층 대상 정기 물품 기부와 익산시 대표 축제 후원 등을 추진한다. 이를 통해 지역복지 증진과 지역사회 연계 활동을 지속적으로 확대한다는 방침이다.

유통기업상생발전협의회는 이 같은 보완책을 종합적으로 검토한 뒤 상생안을 원안대로 통과시켰다. 협의회는 시민들의 원정 쇼핑 불편 해소와 소비 편익 증진, 일자리 창출, 인근 도시 소비자 유입 등이 지역경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단했다.

코스트코 측 관계자는 "단순한 매장 출점에 그치지 않고 익산 공동체의 일원으로서 지역민 채용과 우수 농특산물 판로 개척, 소상공인 보호 약속을 성실히 실천해 사랑받는 기업이 되겠다"고 말했다.

익산시 관계자는 "이번 상생안은 대형 유통기업 유치 과정에서 골목상권을 보호하고 지역에 실질적인 혜택이 돌아가도록 지속적으로 협의해 얻은 결실"이라며 "코스트코가 지역사회에 안정적으로 뿌리내리고 지역경제의 활력소가 될 수 있도록 협약 이행 상황을 꼼꼼히 살피겠다"고 전했다.

한편 왕궁면 일원에 건립되는 코스트코 익산점은 필요한 행정 절차를 마무리했으며 연내 착공해 내년 11월 개점할 예정이다.

lbs0964@newspim.com