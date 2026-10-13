'사우디 공습' 경기 지연 뚫고...호날두, 통산 981호골 작렬

AI 핵심 요약beta
- 호날두는 13일 알나스르의 네프치 페르가나전 3-1 승리를 이끌었다
- 알나스르는 공습경보로 한 시간 지연된 경기에서 대회 첫 승을 거뒀다
- 호날두는 통산 981호골을 기록하며 1000골까지 19골을 남겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 사우디아라비아 수도 리야드를 강타한 공습경보와 킥오프 지연 사태 속에서도 크리스티아누 호날두(알나스르)의 득점포는 멈추지 않았다.
알나스르는 13일(한국시간) 사우디 리야드의 알아왈 파크에서 열린 2026-2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전 홈경기에서 네프치 페르가나(우즈베키스탄)를 3-1로 제압하고 대회 첫 승(1승 1패)을 올렸다.
이날 경기는 시작 전부터 극심한 안보 긴장감이 경기장을 감쌌다. 최근 예멘 친이란 후티 반군이 발사한 미사일 공격이 리야드 킹 칼리드 국제공항 일대를 타격해 인명 피해가 발생하는 등 일대 정세가 극도로 악화했기 때문이다. 당초 예정된 킥오프 시간을 불과 15분 앞두고 사우디 민방위 당국이 긴급 안전 경보를 발령하면서 경기가 1시간가량 지연되는 초유의 사태가 발생했다. 사우디 주도 연합군이 리야드를 향해 날아온 탄도미사일 2발을 성공적으로 요격한 뒤에야 비로소 경기가 시작될 수 있었다.
경기장 안팎의 어수선한 분위기 속에서도 알나스르는 전반 초반부터 공세를 퍼부었다. 전반 33분 안젤루 가브리에우가 때린 슈팅이 상대 수비를 맞고 굴절되며 선제골로 이어졌다.
전반 42분 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 아이만 야히아가 가슴으로 정교하게 떨어뜨려 주자 골문 앞에 대기하던 호날두는 몸을 돌리며 과감한 오른발 터닝 슈팅을 때려 네프치의 골망을 흔들었다.
이 골은 호날두가 2023년 1월 알나스르 유니폼을 입은 뒤 터뜨린 통산 134호골이자 개인 통산 981호골이었다. 스포르팅CP(5골), 맨체스터 유나이티드(145골), 레알 마드리드(450골), 유벤투스(101골), 포르투갈 대표팀(146골)을 거치며 대기록을 작성해 온 호날두는 전인미답의 '통산 1000골' 고지까지 단 19골만을 남겨두게 됐다.
알나스르는 후반 6분 알리셰르 오딜로프에게 만회골을 내줬으나 후반 33분 상대 자책골을 유도하며 3-1 완승을 완성했다. 풀타임을 소화한 호날두는 패스 성공률 86%와 기회 창출 1회를 기록하며 축구 통계매체 풋몹으로부터 8.1점의 높은 평점을 받았다.
psoq1337@newspim.com