전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.11 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

포르투갈 축구협회, '대표팀 무단 이탈' 호날두에 잠정 출전 정지 징계

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 포르투갈축구협회가 11일 호날두의 무단 이탈에 잠정 출전 정지했다
  • 호날두는 대표팀 훈련 중 이탈 뒤 감독을 비판하며 책임을 인정했다
  • FPF는 징계 절차를 진행 중이며 호날두는 대표팀 은퇴 의사는 없다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 포르투갈 축구대표팀 소집 도중 무단 이탈해 논란을 일으킨 크리스티아누 호날두(알나스르)가 포르투갈축구협회(FPF)로부터 잠정 출전 정지 징계를 받았다.

11일(한국시간) 영국 매체 'BBC' 등 외신에 따르면 FPF는 성명을 통해 호날두의 대표팀 무단 이탈 사건을 '긴급 사안'으로 분류하고 잠정 출전 정지 처분을 내렸다고 밝혔다.

[오슬로 로이터=뉴스핌] 포르투갈 국가대표팀의 주장인 호날두. 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

FPF 규정에 따르면 국가대표 소집 의무를 이행하지 않거나 소집 기간 도중 허가 없이 이탈한 선수에게는 벌금과 함께 1개월에서 최대 6개월까지 출전 정지 징계가 내려질 수 있다.

현재 호날두에게 내려진 처분은 잠정 징계로, 최종 징계 수위는 추후 절차를 통해 결정될 전망이다.

논란은 지난 9월 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그에서 시작됐다. 포르투갈 대표팀 주장 호날두는 노르웨이전에서 교체 명단에 이름을 올렸지만 끝내 출전 기회를 얻지 못했다.

이어 덴마크전에서도 선발로 나설 수 없다는 사실을 알게 되자 대표팀 캠프를 허가 없이 떠났다. 호날두는 이후 자신의 SNS를 통해 호르헤 제주스 포르투갈 대표팀 감독을 공개적으로 비판했다.

그는 "감독이 두 번이나 약속을 어겼다"라며 "명백한 신뢰 상실"을 대표팀 이탈의 이유로 주장했다. 그러나 대표팀 주장으로서 소집 기간 중 무단으로 팀을 떠난 행동을 두고 비판이 이어졌고, FPF도 징계 절차에 착수했다.

페드루 프로엔사 FPF 회장은 앞서 포르투갈 매체 '헤코르드'와의 인터뷰에서 "지금은 차분하게 안정을 찾아야 할 때"라며 "우리는 모두 테이블에 앉아 대화를 나누고 있다"라고 밝혔다.

[오슬로 로이터=뉴스핌] 포르투갈 국가대표팀의 주장인 호날두. 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

이어 "주장 호날두가 다시 우리와 함께하기를 강력히 원한다"면서도 "징계 절차는 정상적으로 진행될 것"이라고 강조했다.

논란이 확산하자 호날두도 자신의 행동에 대한 책임을 인정했다. 그는 동료 선수들과 팬들에게 사과의 뜻을 전하며 향후 내려질 징계를 받아들이겠다는 입장을 밝혔다. 다만 이번 사태와 별개로 국가대표팀에서 은퇴할 생각은 없다고 선을 그었다.

호날두는 포르투갈 축구 역사상 가장 화려한 경력을 쌓은 선수 중 한 명이다. 발롱도르를 다섯 차례 수상했고, A매치 통산 234경기에서 146골을 기록하며 남자 축구 국가대표팀 역대 최다 득점 기록을 보유하고 있다.

포르투갈의 두 차례 네이션스리그 우승에도 기여한 그는 개인 통산 세 번째 대회 정상에 도전하고 있다.

개인 통산 1000골 달성도 눈앞에 두고 있다. 호날두는 최근 소속팀 알나스르로 복귀해 디리야 클럽과의 경기에서 개인 통산 980호 골을 터뜨리며 팀의 3-0 승리를 이끌었다. 이제 20골을 추가하면 개인 통산 1000골이라는 대기록을 달성하게 된다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동