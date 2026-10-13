서울신라호텔, 5년째 파인 다이닝 4곳 '라 리스트' 등재

AI 핵심 요약beta
- 서울신라호텔이 13일 레스토랑 4곳의 라 리스트 선정을 밝혔다
- 라연·콘티넨탈·아리아께·팔선은 5년 연속 글로벌 1000대에 올랐다
- 라 리스트는 전 세계 미식 공간을 종합 평가해 매년 선정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 서울신라호텔의 한식·프렌치·일식·중식 레스토랑 4곳이 글로벌 미식 평가 '라 리스트'에 5년 연속 이름을 올렸다.
서울신라호텔은 지난 12일 열린 '라 리스트 2027 한국 시상식'에서 라연과 콘티넨탈, 아리아께, 팔선이 모두 글로벌 1000대 레스토랑에 선정됐다고 13일 밝혔다.
라 리스트는 전 세계 200여 개국의 레스토랑과 호텔을 대상으로 음식, 서비스, 고객 경험 등을 종합 분석해 매년 최고의 미식 공간을 선정하는 기관이다.
각 레스토랑의 선정 이력을 보면 라연은 2017년 국내 최초로 라 리스트에 등재된 후 2019년부터 200대 레스토랑을 유지 중이다. 콘티넨탈과 아리아께는 2019년부터, 팔선은 2023년부터 1000대 레스토랑에 등재됐다.
한편 라연은 미쉐린 2스타를 획득했고, 팔선은 국내 중식당 가운데 유일하게 '2026 트립 고메 어워즈'를 수상했다. 라운지 바 '더 라이브러리'는 6월 포브스 트래블 가이드의 '호텔 스타 바'에 선정됐다.
nrd@newspim.com