앤스로픽, NTT와 오사카에 日 최대 규모 데이터센터 건설 추진

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 일본 통신·IT 기업 NTT와 손잡고 오사카에 대규모 데이터센터를 건설하는 방안을 최종 조율하고 있다고 니혼게이자이신문이 13일 보도했다.

계획대로 추진되면 일본 내 최대 규모의 AI 데이터센터가 들어서면서 현지 AI 인프라 확충에도 탄력이 붙을 전망이다.

보도에 따르면 NTT의 자회사 NTT데이터그룹과 앤스로픽은 오사카부 남부 해안 지역에 데이터센터를 신설하는 방안을 협의하고 있다. 양사는 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 안에 계약을 체결하는 것을 목표로 하고 있으며, 2028년께 일부 시설의 가동을 시작할 것으로 예상된다.

계획 중인 데이터센터의 총 수전 용량은 최대 500㎿(메가와트)다. 건설비는 최대 1조엔(약 8조5000억원)으로 추산된다. 여기에 첨단 AI 모델을 구동하는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 탑재 서버를 대량으로 도입하면 전체 투자 규모가 수조엔에 이를 가능성도 있다.

NTT데이터그룹은 데이터센터 운영 사업에서 세계 3위 수준의 점유율을 보유하고 있다. 미국과 유럽, 아시아 등에서 1600㎿가 넘는 시설을 운영하며 쌓은 경험을 바탕으로 일본 내 대형 시설 개발을 추진한다.

이번 사업이 성사되면 앤스로픽의 일본 첫 거점이 마련된다. 일본 내에서 고성능 AI 모델을 개발·운용하고 데이터를 저장·처리할 수 있는 기반이 구축돼, 데이터와 AI 인프라를 자국 내에 확보하려는 이른바 '소버린 AI' 전략에도 힘이 실릴 전망이다.

데이터센터 입지로 오사카가 부상한 배경에는 전력과 부지 여건이 있다. 간사이 지역은 도쿄를 비롯한 수도권보다 전력 공급에 여유가 있고, 해안 지역에 대규모 시설을 조성할 수 있는 부지도 상대적으로 많다. 전력망 연결에 걸리는 기간도 수도권보다 짧은 편이어서 대형 데이터센터 입지로 주목받고 있다.

오사카부 역시 데이터센터 유치에 적극적이다. 일본 정부·여권이 추진하는 '부(副)수도' 구상에 맞춰 지역의 기능과 경쟁력을 높이기 위해 관련 시설 유치와 지원책 확대에 힘을 쏟고 있다.

일본 정부는 데이터센터와 클라우드를 전략적으로 육성할 분야로 지정하고, 2035회계연도까지 배터리 분야와 함께 민관에서 총 32조7000억엔을 투자한다는 목표를 제시했다. AI 수요 확대에 대응해 국내 인프라를 확충하는 동시에 서버와 냉각 설비, 전력 장치 등 연관 산업의 투자도 끌어내겠다는 구상이다.

다만 대규모 데이터센터는 막대한 전력을 안정적으로 확보해야 한다는 과제를 안고 있다. 전력회사 발전소에서 송전망을 통해 대규모 전력을 공급받기까지 시간이 걸릴 수 있어, 초기에는 연료전지 등 대체 전원을 활용하는 방안도 검토되는 것으로 전해졌다.

NTT데이터그룹과 앤스로픽은 데이터센터 건설 계획에 대한 니혼게이자이의 확인 요청에 모두 응하지 않았다.

앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]

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