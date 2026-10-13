금산군, 27~28일 심폐소생술 교육…군민 누구나 참여 가능

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 27일부터 28일까지 군민 대상 심폐소생술 교육을 실시한다.
- 교육은 단국대병원 전문의와 응급구조사가 이론·실습으로 진행한다.
- 참가자들은 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법을 배우고 수료증을 받는다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 심정지 등 응급상황 발생 시 신속한 초기 대응을 돕기 위해 군민을 대상으로 심폐소생술 교육을 실시한다.
금산군보건소는 오는 27일부터 28일까지 금산다락원 생명의집 소공연장에서 '2026년 심폐소생술 등 응급처치 교육'을 진행한다고 13일 밝혔다.
신청은 오는 15일까지 금산군보건소 심폐소생술 교육 담당자에게 신청하면 된다.
교육 대상은 법정의무 교육 대상자와 자동심장충격기(AED) 설치기관 관리자, 일반 군민 등이다. 응급환자 발생 시 현장에서 필요한 대처 방법을 익힐 수 있도록 이론과 실습을 병행한다.
교육은 단국대병원 전문의와 응급구조사가 맡아 이틀 동안 총 4차례 진행한다.
일반 군민 대상 교육은 27일과 28일 각각 오전 10시부터 낮 12시까지 운영된다. 심폐소생술 실시 요령과 자동심장충격기 사용법 등 응급상황에서 활용할 수 있는 처치 방법을 실습 중심으로 안내한다.
교육을 마친 참가자에게는 현장에서 수료증을 발급한다.
gyun507@newspim.com