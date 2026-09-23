'미스트롯4' 길려원, 금산군 홍보대사 됐다

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 23일 가수 길려원을 홍보대사로 위촉했다.
- 길려원은 미스트롯4 출신으로 금산 연고를 지녔다.
- 앞으로 2년간 금산 행사·관광 홍보에 나선다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = '미스트롯4' 출신 가수 길려원이 금산군 홍보대사로 활동한다.
금산군은 지난 22일 군청에서 길려원 씨에게 홍보대사 위촉장을 전달했다고 23일 밝혔다.
길려원 씨는 '미스트롯4' 출연을 통해 이름을 알렸으며, 이후 방송과 공연 무대를 중심으로 활동하고 있다.
특히 금산 출신 가정에서 성장해 지역과의 인연도 깊다. 군은 이 같은 연고성과 대중적 인지도를 바탕으로 지역 홍보에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다.
위촉 기간은 이날부터 2년이며, 길 씨는 앞으로 금산군의 주요 행사와 축제, 관광·특산물 홍보 등 지역 인지도를 높이기 위한 활동에 참여할 예정이다.
금산군 관계자는 "길려원 씨의 대중적 이미지와 지역과의 인연이 금산을 알리는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "다양한 분야에서 금산의 매력을 알릴 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com