르노, 파리 모터쇼서 전동화 라인업 공개...미래 패밀리카 첫선

AI 핵심 요약beta
- 르노는 13일 파리 모터쇼에서 E-스페이스 콘셉트를 세계 최초 공개했다
- 르노는 전기차와 하이브리드 등 전동화 모델을 다양하게 전시했다
- 다치아와 알핀도 참가해 승용차와 스포츠카, 상용차를 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 르노가 '2026 파리 모터쇼'에서 미래 패밀리카의 방향성을 담은 E-스페이스 콘셉트를 세계 최초로 공개하고 전동화 라인업을 선보였다.
르노는 12일부터 18일(현지시간)까지 프랑스 파리에서 열리는 파리 모터쇼에 2500㎡ 규모의 전시 공간을 마련했다고 13일 밝혔다. 그룹의 중장기 혁신 전략인 '퓨처레디(futuREady)'를 바탕으로 전기차와 하이브리드 등 다양한 모델을 전시한다.
E-스페이스 콘셉트는 1984년 출시된 '르노 에스파스'를 현대적으로 재해석한 모델이다. '매일을 함께하는 차'라는 브랜드 철학을 바탕으로 사람 중심의 설계와 실용성을 강조했다. 넓은 실내 공간과 편안한 분위기를 통해 전동화 시대의 가족용 차량이 나아갈 방향을 제시한다.
과거 모델의 디자인과 정체성을 재해석한 콘셉트카도 전시한다. '르노 8 고르디니 콘셉트'는 1960년대 프랑스 모터스포츠를 상징하는 르노 8 고르디니를 2인승 순수 전기 쿠페로 구현했다. '르노 4 JP4X4 콘셉트'는 르노 4 E-Tech 일렉트릭을 기반으로 제작한 아웃도어 콘셉트카다.
이 밖에 1980년대 고성능 해치백을 재해석한 전기 스포츠카 '르노 5 터보 3E'와 전동화 상용차 '뉴 르노 트래픽 밴 E-Tech 일렉트릭' 등을 선보인다.
파브리스 캄볼리브 르노 브랜드 최고경영자(CEO)는 12일 열린 프레스 콘퍼런스에서 "전기차와 하이브리드를 중심으로 주요 세그먼트에서 경쟁력 있는 제품 라인업을 구축했다"며 "앞으로도 신차 출시와 기존 모델 개선을 통해 고객에게 더 긴 주행거리와 높은 효율성, 합리적인 가격, 강화된 연결성, 더 큰 운전의 즐거움을 제공할 것"이라고 말했다.
르노그룹의 다치아와 고성능 스포츠카 브랜드 알핀도 이번 모터쇼에 참가한다. 경상용차 전용 전시 공간인 '르노 프로+'에서는 전동화 상용차와 다양한 특장 모델을 소개한다. 소방관 협업 전시 공간도 별도로 마련해 승용차부터 스포츠카, 상용차까지 그룹의 제품과 기술을 선보인다.
peoplekim@newspim.com