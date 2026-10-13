동양생명, 우수고객 930명 초청 '토크&뮤직 힐링 콘서트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 동양생명은 7일 서울 코엑스에서 우수고객 감사 콘서트를 개최했다
- 추첨 선정 고객 약 930명이 강연과 공연을 함께 즐겼다
- 김창옥 강연과 김수찬 공연, 퀴즈·SNS 이벤트가 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 지난 7일 서울 코엑스 아티움 우리은행홀에서 우수고객에게 감사의 마음을 전하는 '토크&뮤직 힐링 콘서트'를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 오랜 기간 동양생명을 신뢰하고 함께해준 우수고객들에게 감사의 마음을 전하고, 일상에서 잠시 벗어나 문화생활을 즐기며 여유와 즐거움을 나누는 특별한 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 추첨을 통해 선정된 약 930명의 고객이 참석했으며, 강연과 공연으로 구성된 2부 프로그램으로 진행됐다.
1부에서는 소통 전문가 김창옥 교수가 진심을 전하는 대화법을 주제로 일상과 관계에 대한 이야기를 전해 고객들의 공감과 호응을 이끌어냈다. 2부에서는 트로트 가수 김수찬이 무대에 올라 노래와 퍼포먼스를 선보였다.
또한 퀴즈 이벤트와 SNS 이벤트 등 고객 참여 프로그램을 마련하고 다양한 경품을 제공해 현장의 재미와 참여도를 높였다.
동양생명 관계자는 "당사는 매년 우수고객을 초청해 직접 감사의 마음을 전하고, 고객과의 접점을 확대하며 신뢰를 강화하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 고객과 소통할 수 있는 다양한 자리를 지속적으로 마련하고 고객의 목소리에 귀 기울일 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com