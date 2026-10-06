동양생명, '1004데이' 맞아 금융소비자보호의 날 행사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매년 10월 4일 소비자보호의 날 지정…고객 권익 보호 강화

전문가 특강·우수 임직원 포상·'1004 다짐 챌린지' 진행

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 지난 2일 본사 임직원과 FC들이 참여한 가운데 '금융소비자보호의 날' 행사를 개최했다고 6일 밝혔다.

동양생명은 브랜드인 '수호천사'에서 착안해 숫자 '1004'를 상징하는 매년 10월 4일을 소비자보호의 날로 지정해 운영하고 있다. 이번 행사는 금융소비자 권익 보호에 대한 임직원들의 책임 의식을 높이고 고객 중심의 조직문화를 확산하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 조운근 동양생명 CCO와 동양생명 직원들이 지난 10월 2일 금융소비자보호의 날을 맞아 소비자보호헌장을 낭독하고있다. [사진=동양생명] 2026.10.06 yunyun@newspim.com

행사는 성대규 대표이사의 선포식을 시작으로 안수현 한국외국어대학교 교수의 '금융소비자보호 과제' 특강과 금융소비자보호 헌장 낭독 순으로 진행됐다.

고객 만족도 제고와 불완전판매 예방에 기여한 우수 임직원 및 지점을 포상하는 '소비자보호 어워즈'도 열렸다.

아울러 임직원과 FC들이 소비자보호 실천 다짐과 고객 불편 개선 아이디어를 제안하는 '1004 다짐 챌린지'를 진행했다. 동양생명은 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 소비자 권익 보호 활동을 지속 확대할 계획이다.

성대규 동양생명 대표는 "소비자보호의 출발점은 고객의 입장에서 한 번 더 생각하는 것"이라며 "임직원의 작은 실천을 모아 어려운 순간 고객이 가장 먼저 떠올리는 신뢰받는 동양생명을 만들어 가자"고 말했다.

yunyun@newspim.com