BC카드, '그랜드 민트 페스티벌 2026' 티켓·식음료 할인 혜택

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 13일 2030 고객 대상 GMF 할인 행사를 진행했다
- 17~18일 올림픽공원에서 티켓·식음료 할인 혜택을 제공한다
- 브랜드 부스에서 쿠폰과 구독권을 포함한 체험행사를 운영한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 2030 고객을 대상으로 한 문화마케팅의 일환으로 가을 음악 축제 '그랜드 민트 페스티벌 2026(Grand Mint Festival 2026·GMF)' 할인 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.
GMF는 인디팝, 록, 발라드 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여하는 국내 대표 음악 축제로, 오는 17~18일 서울 송파구 올림픽공원 88잔디마당에서 열린다.
먼저 BC카드는 GMF 티켓 할인 혜택을 제공한다. 네이버플러스 스토어에서 BC카드로 GMF 티켓 예매 시 결제금액의 10%(최대 1만5000원)를 할인받을 수 있다. 혜택은 1일 최대 1회 적용된다.
페스티벌 현장에서는 식음료 결제 고객을 위한 BC카드 단독 할인 행사도 진행한다. 행사장 내 식음료 매장에서 BC카드로 결제하면 1만원 이상 1500원, 3만원 이상 5000원을 할인받을 수 있다. 행사 기간 중 1인당 최대 2회 제공된다.
'IBK기업은행 나라사랑카드' 고객을 위한 추가 혜택도 마련했다. 나라사랑카드로 현장 식음료 결제 시 1만원 이상 1000원, 3만원 이상 3000원을 추가 할인받을 수 있다. 해당 혜택은 1인당 최대 2회 제공되며 기존 식음료 할인과 중복 적용이 가능하다. 나라사랑카드로 3만원 이상 결제하면 총 8000원을 할인받는 셈이다.
현장에서는 이탈리아어 '안녕 내 사랑(Bella Ciao·벨라 차오)'을 슬로건으로 내건 BC카드 브랜드 부스도 운영한다. 포토존을 비롯해 게임과 가챠(캡슐 뽑기) 이벤트 등 다양한 체험형 콘텐츠를 마련해 관람객들이 축제를 즐기면서 BC카드 브랜드를 경험할 수 있도록 했다.
제휴 혜택도 준비했다. BC카드 브랜드 부스 방문 고객 전원에게 쿠팡이츠 1만원 랜덤 쿠폰을 제공한다. 또 KT 밀리의서재와 협업해 가챠 이벤트 참여 고객에게 밀리의서재 1개월 구독권을 제공한다.
김호정 BC카드 상무는 "음악과 공연을 즐기는 2030 고객들이 GMF 현장에서 결제 혜택은 물론 체험형 콘텐츠까지 함께 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 선호하는 문화 콘텐츠와 연계해 BC카드만의 차별화된 혜택과 브랜드 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com