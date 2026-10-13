행안부·농협·화재보험협회, 노후주택 연기감지기 보급 확대…하나로마트서 판매

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 노후주택 화재로 인한 인명피해를 줄이기 위해 연기감지기 보급을 일반 가구까지 확대한다. 앞으로 전국 하나로마트에서도 연기감지기를 구매할 수 있도록 유통망을 구축한다.

행정안전부는 13일 농협중앙회, 한국화재보험협회와 연기감지기 등 화재안전용품 보급·확산을 위한 '국민 화재안심 프로젝트' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난 9월 관계부처 합동으로 발표한 '노후주택 화재안전 관리 강화 대책'의 후속 조치로, 정부와 민간이 협력하는 첫 번째 사업이다.

[자료=행안부]

최근 노후주택에서 어린이가 희생되는 화재가 잇따르면서 화재 발생을 조기에 감지하고 신속하게 대피할 수 있는 안전시설 확충 필요성이 커지고 있다.

지난해 6월과 7월 부산 노후아파트 화재에 이어 올해 2월 서울 은마아파트, 7월 서울 은평구 연립주택에서도 화재로 어린 생명이 희생됐다.

정부는 그동안 노인과 장애인 등 화재취약계층을 중심으로 지원하던 연기감지기 보급 대상을 일반 세대까지 확대하기로 했다.

노후주택은 비용과 건물 구조 등의 문제로 스프링클러를 새로 설치하기 어려운 경우가 많다. 반면 연기감지기는 대당 약 8000원으로 비교적 저렴하고 설치가 간편하다.

특히 열감지기보다 빠르게 화재를 감지하고 85데시벨(㏈)의 경보음을 울려 초기 대피를 돕는다는 설명이다.

이번 협약에 따라 농협중앙회는 사회공헌 재원을 활용해 앞으로 3년간 매년 1억원씩 총 3억원을 지원한다.

지원금은 화재안전 지원이 필요한 지역과 가구를 대상으로 연기감지기를 보급하는 시범사업에 활용된다.

농협은 또 기존 온라인 중심이던 연기감지기 판매망을 전국 하나로마트로 확대해 국민 누구나 쉽게 구매할 수 있도록 지원할 계획이다.

한국화재보험협회는 올해 시범사업 대상 가구의 연기감지기 설치비로 4000만원을 지원한다.

이와 함께 전기시설 등 주택 내 화재 위험요인을 점검하고 필요한 경우 현장 조치를 실시한다. 설치된 연기감지기의 정상 작동 여부를 확인하는 사후점검과 주민 대상 화재안전교육도 맡는다.

행안부는 우선 지원이 필요한 지역과 가구를 대상으로 시범사업을 추진한 뒤 사업 결과를 토대로 연기감지기 보급을 단계적으로 확대할 방침이다.

아울러 지방정부와 유통기업, 지역사회 기관·단체 등의 참여를 유도해 화재안전 활동을 전국으로 확산할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 협약은 노후주택 화재안전 대책의 첫 민관 협력 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "화재안전을 위해서는 정부뿐만 아니라 지역사회와 민간의 지속적인 관심과 참여가 중요하다"고 말했다.

이어 "민간과 지역사회의 역량을 모아 연기감지기 보급을 확대하고, 설치 이후 점검과 교육까지 꼼꼼히 챙겨 국민이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com