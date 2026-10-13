KT DS, AI 안전·위험관리 체계 국제 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- KT DS는 13일 AI 경영시스템 국제표준 인증을 획득했다
- 한국표준협회는 AI 플랫폼과 개발·운영 체계를 심사했다
- KT DS는 KT와 협력해 기업·공공 AX 사업을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기업·공공 AX 사업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT DS는 인공지능(AI) 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 AI 경영시스템 국제표준이다. AI 시스템을 책임감 있게 활용하기 위한 조직의 관리체계와 위험관리 역량을 평가한다.
특정 AI 모델의 성능을 평가하는 기술 인증과 달리 AI 정책 수립부터 개발, 운영, 위험관리, 지속적 개선에 이르는 전반적인 관리체계를 검증하는 것이 특징이다.
이번 인증은 한국표준협회(KSA)의 심사를 통해 이뤄졌다. KT DS의 AI 플랫폼 '에이아이센트로(AICentro)'와 '비스트 AI 게이트웨이(BEAST AI Gateway)', 관련 AI 개발·운영·거버넌스 프로세스가 심사 대상에 포함됐다.
KT DS는 이를 기반으로 KT와 협력해 기업 및 공공 고객을 대상으로 한 인공지능 전환(AX) 사업을 강화할 계획이다.
옥경화 KT DS 대표는 "이번 인증을 계기로 KT그룹의 AI 거버넌스 체계를 한층 강화하고, 고객이 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com