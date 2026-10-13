카카오뱅크, AI 코칭 적용한 'AI 목표적금' 출시…최고 연 5.0%

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 저축 상품에 AI 코칭 기능을 적용한 'AI 목표적금'을 출시한다고 13일 밝혔다.

AI 목표적금은 이용자가 저축 목표를 설정하고 달성할 수 있도록 AI가 단계별로 안내하는 자유적립식 적금 상품이다. 목표 설정부터 관리, 달성, 재도전까지 저축 전 과정에서 AI 안내가 제공된다.

[사진=카카오뱅크]

만 14세 이상 카카오뱅크 입출금 계좌 보유 내국인을 대상으로 1인 1계좌 가입이 가능하다. 가입 기간은 3개월에서 12개월 중 선택할 수 있으며, 월 최대 100만원까지 납입 가능하다.

기본금리는 기간에 따라 연 2.00%에서 3.00%가 적용되며, 매월 1회 이상 납입 후 만기 시 목표 금액을 달성하면 연 2.00%p의 우대금리가 더해져 최고 연 5.00%의 금리가 제공된다.

계좌 개설 시 저축 목표와 함께 목표 금액, 월 납입액, 기간을 추천받을 수 있다. 예컨대 유럽여행을 선택하면 월 60만원씩 12개월간 720만원을 모으는 방식을 제안받는다. 목표 금액과 기간은 변경할 수 있으며, 별도 목표 선택 없이 직접 설정하는 것도 가능하다.

저축 시작 이후에는 상황에 따라 AI가 목표 달성 관련 안내를 제공한다. 여유 자금이 생기거나 월말까지 납입하지 않은 경우 앱 푸시나 홈 화면 알림으로 추가 납입을 안내한다. AI 조언 톤은 '친절한 페이스메이커', '냉철한 팩폭 트레이너', '솔직한 반말 찐친' 중 선택할 수 있다.

적금 홈에서 저축액과 달성률을 조회할 수 있으며, 저축 속도와 추가 납입에 따라 캐릭터 동작 및 그래픽 연출이 달라진다. 만기 시 AI가 저축 성과를 정리해 제공하며, 새로운 목표 설정으로의 연계 기능도 지원한다.

카카오뱅크는 상품 출시를 기념해 오는 14일부터 11월 3일까지 '목표 지원금' 이벤트를 진행한다. 가입 고객 중 추첨을 통해 90명에게 총 2400만원의 지원금을 지급하며, 이벤트 공유 고객 중 1000명에게는 커피 쿠폰을 증정한다.

카카오뱅크 관계자는 "목표 달성을 돕기 위해 AI와 저축을 결합한 상품을 기획했다"며 "기술을 활용한 저축 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com