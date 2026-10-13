코스콤, '코리아 핀테크 위크 2026'서 토큰증권 공동플랫폼·금융 AI 공개

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LG AI연구원과 출시한 금융데이터 기반 AI 서비스 선보여

핀테크 기업 대상 금융클라우드 이용지원·D-테스트베드 상담도 시행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤은 다음 달 25~27일 서울 양재 aT센터에서 열리는 '코리아 핀테크 위크 2026'에 참가해 토큰증권 공동플랫폼과 금융데이터 기반 AI 서비스, 핀테크 지원사업을 선보인다고 13일 밝혔다.

코스콤은 이번 전시에서 토큰증권 사업을 준비하는 증권사를 위한 공동플랫폼을 중점적으로 소개할 예정이다.

코스콤 전경. [사진=코스콤]

코스콤은 자본시장 IT 운영 경험과 블록체인 기술을 바탕으로 토큰증권 발행과 계좌관리, 관련 시스템 연계를 지원하는 공동 인프라를 구축했다고 전했다.

증권사의 기존 원장과 블록체인 기반 분산원장의 연계를 고려한 구조로, 개별 구축 부담을 낮춰 증권사가 상품 발굴과 서비스 개발에 집중할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

코스콤은 현재 13개 증권사와 토큰증권 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, LG CNS와의 발행 인프라 공동 구축과 한국예탁결제원 총량관리 테스트베드 실증을 각각 마쳤다. 이번 행사에서는 구축과 실증 경험, 참여기관 간 협업 내용을 소개할 계획이다.

AI 분야에서는 금융데이터와 AI 기술을 결합한 분석 서비스를 소개한다. 코스콤은 주식·파생상품·채권 등 시장의 가격·거래 데이터와 참조·수급·비정형 대체데이터를 제공하고 있다. 이번 행사에서는 금융데이터를 활용한 AI 분석 사례와 함께 LG AI연구원과 출시한 한국 주식 예측 스코어 서비스 'K-EFS'를 선보인다.

핀테크 기업을 위한 금융클라우드 이용지원과 D-테스트베드 상담도 진행한다. 금융클라우드 이용지원은 매년 60개사를 선정해 이용 바우처를 제공한다. D-테스트베드는 매년 30개사를 선정해 데이터·분석·모의실험 환경을 제공하고, 아이디어 검증을 지원한다.

윤창현 코스콤 사장은 "자본시장 IT 운영 경험과 공동 인프라를 바탕으로 금융회사의 토큰증권 사업 준비를 지원하고, 금융데이터의 AI 활용 및 핀테크 기업의 서비스 개발도 뒷받침할 것"이라고 말했다.

코리아 핀테크 위크 2026은 금융위원회가 기획한 글로벌 핀테크 박람회로, 올해는 '다음 금융은 이미 시작됐다(Beyond Finance, Into the Future)'를 주제로 열린다.

rkgml925@newspim.com