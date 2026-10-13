신한금융, 국내 금융그룹 최초 '인도네시아 금융지주회사' 출범

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹은 13일 국내 최초 인도네시아 금융그룹을 출범했다
- 신한인도네시아은행은 현지 금융사 지분을 인수해 지주회사로 전환했다
- 신한금융은 시나르마스와 기업금융·공급망금융 협력을 추진한다
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현지 당국 규제 대응…자카르타서 출범식 및 시나르마스 협약 체결
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹은 신한인도네시아은행이 현지 금융지주회사 역할을 겸하는 사업지주회사로 전환함에 따라 국내 금융그룹 최초로 인도네시아 현지 금융지주회사인 '신한인도네시아 금융그룹'을 출범했다고 13일 밝혔다.
신한인도네시아 금융그룹은 2024년 12월 현지 금융당국의 금융지주회사 설립 의무화 조치에 맞춰 지배구조 재편에 착수했다. 2025년 9월 현지 금융당국 승인 이후 지분 이전 등을 거쳐 주 인도네시아 대사관 및 한-아세안 금융협력센터와 협력한 끝에 지난달 16일 전환을 완료했다.
신한인도네시아은행은 신한카드와 신한투자증권이 각각 소지했던 현지 법인 신한인도파이낸스와 신한투자증권 인도네시아의 지분을 인수해 두 법인 지분을 50%+1주씩 확보했다.
신한금융은 지난 10여 년간 현지 사업을 확장해 현재 약 900명의 임직원이 근무하는 체제를 구축했으며, 이번 전환을 계기로 계열사 간 협업과 의사결정 체계를 정비할 방침이다.
지난 12일 인도네시아 자카르타에서 열린 신한인도네시아 금융그룹 출범식에는 진옥동 회장과 현지 금융당국 관계자들이 참석했다.
신한금융은 같은 날 인도네시아 대기업 시나르마스(Sinar Mas) 그룹과 업무협약을 체결했다. 양사는 기업금융과 공급망 금융 분야에서 협력하며, 현지 네트워크와 금융 역량을 결합해 사업 기회를 모색할 계획이다.
진옥동 신한금융 회장은 "금융지주회사 출범으로 인도네시아 현지 사업을 단일 체계로 운영할 기반을 마련했다"며 "시나르마스 그룹과의 협력을 통해 현지 비즈니스를 확장하고 양국 경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com