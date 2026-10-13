미국 가치주 다시 뜬다…'신한누버거버먼미국가치주펀드' 순자산 1000억 돌파

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연초 이후 15.86% 수익률…저평가 우량주 투자 수요 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미국 증시에서 인공지능(AI) 중심의 성장주 강세가 이어지는 가운데 밸류에이션 부담이 커지면서 상대적으로 저평가된 가치주에 대한 관심도 높아지고 있다.

신한자산운용은 '신한누버거버먼미국가치주펀드(H)'의 순자산이 1000억원을 넘어섰다고 13일 밝혔다.

이 펀드는 글로벌 가치주 운용사인 누버거버먼의 대표 펀드인 'US Large Cap Value'에 투자하는 재간접펀드다. 기업의 수익성과 재무구조, 현금흐름 등을 종합적으로 분석해 저평가된 미국 대형 우량주를 선별 투자한다.

현재 금융과 헬스케어, 소재, 산업재, 정보기술(IT), 에너지 등 주요 업종의 50~65개 종목에 분산 투자하고 있다. 아마존과 엑손모빌, 마이크로소프트, JP모간체이스 등을 주요 편입 종목으로 담고 있으며, 최근에는 소재와 헬스케어, 에너지 업종 중심으로 포트폴리오를 운용하고 있다.

신한자산운용의 '신한누버거버먼미국가치주펀드' 순자산이 1000억원을 돌파했다. [이미지=신한자산운용]

성과도 안정적으로 이어지고 있다. 지난 8일 운용펀드 기준 연초 이후 수익률은 15.86%, 최근 1년 수익률은 22.48%를 기록했다.

최근 미국 증시에서는 AI 관련 성장주가 시장을 주도하고 있지만, 높은 밸류에이션 부담과 금리 변수로 투자자들의 포트폴리오 다변화 움직임도 나타나고 있다.

이에 따라 상대적으로 저평가된 가치주가 대안 투자처로 부상하면서 글로벌 자금이 가치주로 분산되는 흐름도 이어지고 있다는 분석이 나온다.

신한자산운용은 현재 가치주 투자 환경이 우호적이라고 평가했다. 성장주와 가치주의 밸류에이션 격차가 과거보다 크게 줄어든 만큼 가치주의 저평가가 해소되는 과정에서 추가적인 성과를 기대할 수 있다는 설명이다.

김성훈 신한자산운용 글로벌주식투자본부장은 "현재 미국 가치주에 우호적인 매크로 환경이 조성돼 있어 투자 매력 또한 높게 유지될 것으로 보고 있다"며 "현재 성장주와 가치주의 밸류에이션 격차가 역사적으로 낮은 수준까지 축소된 만큼 앞으로 가치주의 저평가가 해소되는 과정에서 상대적으로 양호한 성과를 기록할 것으로 예상한다"고 말했다.

이어 "시장 변동성을 활용해 기업가치 대비 저평가된 종목을 선별하고 포트폴리오에 편입하는 전략을 이어갈 계획"이라고 전했다.

plum@newspim.com