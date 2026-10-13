세종시 '내일이음 취업박람회' 16일 개최…충청 기업 114곳 참여

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 13일 충청권 기업 114곳이 참여하는 취업박람회를 연다고 밝혔다
- 박람회는 16일 청주 오스코에서 열려 현장 면접과 채용 정보를 제공한다
- 바이오헬스·미래모빌리티·반도체 기업과 채용설명회·취업컨설팅도 운영한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 충청권 기업 114곳이 참여하는 취업박람회를 통해 구직자에게 취업 기회를 제공한다.
시는 오는 16일 청주 오스코(OSCO)에서 '2026년 충청북도&충청권 내일이음 취업박람회'를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 박람회는 고용노동부와 세종시를 비롯한 충청권 4개 시·도, 충북지방중소벤처기업청이 공동 주최한다. 충청권 기업의 인력 수급을 지원하고 구직자의 취업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
특히 고용노동부의 초광역 일자리 협력사업인 '충청권 성장산업 내일이음 프로젝트'와 연계해 지역 간 경계를 넘어 기업과 인재를 연결한다.
박람회에는 바이오헬스·미래모빌리티·반도체 등 다양한 분야의 충청권 기업 114곳이 참여해 현장 채용관을 운영한다. 구직자는 기업 인사담당자와 직접 면접을 진행하고 채용 정보를 확인할 수 있다.
이와 함께 채용설명회와 취업컨설팅 등 다양한 프로그램을 마련해 구직자의 취업 준비와 구직활동을 지원할 예정이다.
박람회는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다. 자세한 내용은 시 홈페이지와 박람회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김용준 기업지원과장은 "이번 박람회가 세종지역 구직자들이 충청권 우수기업의 채용 정보를 얻고 취업 기회를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 충청권 지자체 간 협력을 통해 기업과 구직자를 연결하는 일자리 지원을 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com