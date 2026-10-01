충청 4개 시·도, 성장산업 기반 '초광역 일자리 창출' 힘 모은다

AI 핵심 요약beta
- 대전·세종·충남·충북과 고용노동부가 1일 프로젝트를 출범했다
- 충청권 성장산업 인재·일자리 연계로 인력난 해소에 나섰다
- 청년 정착 지원과 초광역 일자리 협력을 강화하기로 했다
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대전·세종·충남·충북, 바이오헬스·미래모빌리티 중심 인재·일자리 연결
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전·세종·충남·충북 4개 시·도와 고용노동부가 바이오헬스·미래모빌리티 등 성장산업을 중심으로 지역 간 인재·일자리 연계를 강화하고 기업 인력난 해소와 청년 정착을 지원하는 초광역 협력에 나선다.
1일 충청권 시·도에 따르면 이날 고용노동부와 함께 충북도청 대회의실에서 '충청권 성장산업 내일이음 프로젝트' 출범식을 열고 충청권 초광역 일자리 정책의 발전 방향과 협력 방안을 논의했다.
'충청권 성장산업 내일이음 프로젝트'는 4개 시·도의 산업 기반과 인재를 연계해 성장산업 분야 기업의 인력난을 해소하고 지역 내 일자리를 확대하기 위한 초광역 일자리 사업이다. 지난 4월 고용노동부 공모에 선정됐다.
이날 행사에는 김영훈 고용노동부 장관과 대전·세종·충남·충북 관계자, 일자리·산업 분야 전문가, 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.
행사는 충청권 초광역 일자리 정책 세미나와 프로젝트 출범식으로 나눠 진행됐다. 정책 세미나에서는 충청권 첨단 바이오헬스·미래모빌리티 산업의 정책 방향과 초광역 일자리 사업의 필요성을 살펴보고 지역 간 산업과 인재를 연계하기 위한 협력 방안을 논의했다.
이어진 출범식에서는 프로젝트의 비전과 추진 방향을 공유하고 충청권 4개 시·도와 고용노동부가 초광역 일자리 협력을 강화하기 위한 공동 협력 의지를 다졌다.
4개 시·도는 현재 기업·인재 동반 성장 지원, 충청권 성장산업 맞춤형 취업박람회 등 고용서비스, 산업 인프라 연계 인턴십 및 취업 지원 등을 추진하고 있다.
이를 통해 지역별로 축적된 산업 기반과 인재 역량을 연계하고 기업에는 필요한 인재를 확보할 기회를, 청년 등 구직자에게는 충청권 내 다양한 일자리와 취업 기회를 제공한다는 계획이다.
이와 함께 지역에서 성장한 인재가 취업 후에도 충청권에 정착할 수 있도록 일자리와 산업, 정주 여건을 연계하는 초광역 협력 기반도 강화할 방침이다.
조상호 세종시장은 "기업의 활동도, 인재의 이동도 이미 지역의 경계를 넘어 이뤄지고 있는 만큼 초광역 일자리 정책을 위한 지역 간 협력을 더욱 견고히 하려는 것"이라며 "이번 프로젝트가 충청권이 가진 산업과 인재의 강점을 하나로 잇는 계기가 될 수 있도록 협력해 나가겠다"고 강조했다.
박수현 충남도지사는 "충청권 성장산업 내일이음 프로젝트는 충청이 하나의 경제·고용권으로 묶여 지역의 경쟁력을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "충청권의 기업과 인재, 자원을 적극적으로 연결해 지역 청년들이 일자리를 찾아 떠나지 않고 정착할 수 있는 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.
박연병 대전시 행정부시장은 "이번 내일이음 프로젝트 출범은 충청권이 하나의 생활권·경제권을 넘어 일자리로 연결되는 강력한 상생 협력의 계기가 될 것"이라며 "권역 내 첨단산업 성장을 바탕으로 청년들이 지역에서 일하고 머물 수 있는 기반을 다지기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com