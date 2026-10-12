[프로농구] 프림 33득점 현대모비스, DB 99-89로 꺾고 개막 첫 승

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 12일 원주 DB를 99-89로 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀다
- 게이지 프림이 33득점, 베즐리가 22득점 14리바운드로 승리를 이끌었다
- 현대모비스는 경기 내내 주도권을 지키며 개막 3연패를 끊었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=개막 3연패에 빠져 있던 울산 현대모비스가 원주 DB를 잡고 첫 승을 신고했다.
현대모비스는 12일 울산동천체육관에서 열린 DB와 2026-2027 KCC 프로농구 경기에서 99-89로 승리했다.
이날 승리로 현대모비스는 안양 정관장, 부산 KCC, 대구 한국가스공사에 당한 3연패 사슬을 끊었다.
승리 주역은 게이지 프림이다. 홀로 33득점으로 현대모비스의 시즌 첫 승을 이끌었다. 다리우스 베즐리도 22득점 14리바운드 더블더블로 힘을 보탰다. 두 선수를 앞세운 현대모비스는 경기 초반부터 리드를 잡고 역전을 허용하지 않았다.
DB 헨리 엘런슨이 28점 10리바운드 더블더블로 분투했지만, 패배를 막기엔 역부족이었다. 파울 관리에도 실패했다.
1쿼터부터 현대모비스는 왕성한 활동량을 앞세운 이우석(11점)과 프림(8점)이 화력을 뿜어내며 26-21로 기선을 제압했다.
2쿼터 현대모비스는 베즐리가 스틸에 이은 호쾌한 덩크슛을 꽂아 넣는 활약을 포함해 홀로 12점을 몰아쳤다. 2쿼터 내내 활발하게 득점을 이어가던 DB는 엘런슨의 버저비터 득점에도 46-53으로 뒤진 채 전반을 마쳤다.
3쿼터 52-63으로 뒤지자 DB 레이션 해먼즈가 연속 6득점으로 점수 차를 좁혔다. 하지만 현대모비스는 베즐리의 득점과 프림의 덩크슛으로 격차를 다시 벌렸다. 순식간에 점수를 벌린 현대모비스는 79-67, 12점 차까지 달아난 채 마지막 쿼터를 맞이했다.
DB의 막판 저력도 매서웠다. 4쿼터 초반 DB의 이선 알바노가 홀로 연속 7득점을 몰아치며 76-81까지 따라붙었다.
알바노는 이어 해먼즈의 골밑 득점을 도왔다. 서명진의 실책이 나오자 공을 빼앗아 이용우의 속공 득점으로 이어갔다. 80-83, 3점 차 턱밑까지 현대모비스를 압박했다.
4연패 위기에서 프림이 팀을 구했다. 프림은 침착하게 자유투 3개를 넣은 후 득점까지 추가해 5연속 득점으로 단숨에 88-80을 만들며 DB의 추격에 찬물을 끼얹었다.
경기 종료 4분 전에는 정확한 스크린 플레이로 이우석의 득점을 도왔고, 이후 자신이 직접 연속 4득점을 책임졌다. 기세를 탄 프림은 경기 종료 55초 전 호쾌한 덩크슛까지 림에 꽂아 넣으며 97-86을 완성했다. 박무빈이 자유투로 2점을 추가해 승리에 확실한 쐐기를 박았다.
willowdy@newspim.com