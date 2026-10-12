[2026 국감] 김동철 한전 사장 "웨스팅하우스 기술료 원전 2기당 3.5억달러" 발언 정정

AI 핵심 요약beta
- 김동철 한전 사장이 12일 웨스팅하우스 기술료를 정정했다.
- 원전 2기당 3억5000만달러 규모가 맞다고 인정했다.
- 한전은 기술료와 지분 인수를 협상할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김동철 사장 "원전 1기로 알아들어 적다고 얘기했다"
웨스팅하우스 지분 확보 추진…"합리적 범위 내 협상"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 미국 원전 기업 웨스팅하우스에 지급하는 기술료가 원전 2기당 3억5000만달러인지 묻는 질문에 "그보다 훨씬 적다"고 말했지만, 이후 해당 금액이 맞다고 정정했다.
12일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 박성민 국민의힘 의원은 김 사장에게 미국 원전사업과 관련한 웨스팅하우스 기술사용료 지급 규모가 3억5000만달러(약 4700억원)가 지급되는 게 맞는지 질의했다.
박 의원은 체코 두코바니 원전 수출 당시 웨스팅하우스에 원전 1기당 1억7500만달러, 2기는 총 3억5000만달러의 기술사용료를 지급한 것이 아니냐고 물었다.
이에 김 사장은 "지금 위원님이 알고 계신 것은 너무 과도하다"며 "그보다 훨씬 적었다"고 답했다.
하지만 보충질의에서 박 의원이 다시 질의하자 김 사장은 "원전 1기당 기술료를 산정해 얘기하기 때문에 1기로 알아들어 적다고 얘기했다"며 "의원님 지적이 맞다"고 정정했다.
이날 오전 국감에서는 웨스팅하우스 지분 인수 문제가 논의된 바 있다. 정부가 대미 전략투자 프로젝트의 일환으로 한미 원전 협력을 추진하는 가운데, 웨스팅하우스 지분 5~10%를 확보하는 방안이 거론되고 있다.
김 사장은 지분 확보에 대해 "지분을 확보하면 그만큼 웨스팅하우스와의 관계가 좋아지고 미국 정부하고도 원만하게 되며, 앞으로 미국 및 제3국 시장에 진출하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.
다만 지분 인수 과정에서 협상력이 약화할 가능성도 언급했다.
김 사장은 "그런데 인수를 한다고 하면 협상에 불리해진다"며 "최대한 합리적인 범위 내에서 협상하겠다"고 밝혔다.
한전은 향후 웨스팅하우스와의 협상을 통해 기술사용료를 비롯한 구체적인 계약 조건과 지분 인수 여부 등을 결정할 방침이다.
gkdud9387@newspim.com