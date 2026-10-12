[2026 국감] 美 원전 8기 건설 추진한다더니…한수원 사장 "아직 서명 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 한수원 사장은 12일 국감에서 미국 원전사업 서명은 안 했다고 밝혔다.
- 한미 원전 프레임워크는 1200억달러 규모 8기 건설을 추진 중이다.
- 한국형 원전 2기 기술료와 기자재 합의도 총론만 결정된 상태다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국형 원전 2기 기술사용료 협상도 마무리 안 돼
박성민 의원 "해외원전사업 실적·계획 없다" 지적
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 최대 1200억달러 규모의 미국 원전 8기 건설을 추진하고 있지만, 한국전력공사·한국수력원자력·웨스팅하우스 간 구체적인 협약은 아직 체결되지 않은 것으로 나타났다.
김회천 한수원 사장은 12일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 미국 원전사업의 계약 체결 여부를 묻는 박성민 국민의힘 의원의 질의에 "아직까지 서명은 안 했다"고 밝혔다.
한미 원전 프레임워크는 대미 전략투자를 활용해 미국 원전사업에 참여하기 위한 협력체계다. 최대 1200억달러 규모의 원전 8기 건설과 한국형 원전(APR1400) 2기의 미국 시장 진출 방안 등이 거론되고 있다.
박 의원은 지난 1일 한미 양국이 합의한 원전 협력 구상과 관련해, 미국 내 원전 건설사업이 실제로 확정됐는지 집중 추궁했다. 박 의원은 김 사장에게 한전과 한수원, 웨스팅하우스의 협약 서명 시점을 물었다.
김 사장은 "일정을 봐야 된다"며 구체적인 체결 시점을 밝히지 않았다.
또한 박 의원은 한국형 원전 2기의 기술사용료와 관련한 질의를 이어갔다.
박 의원이 한국형 원전 2기의 기술사용료와 기자재 공급에 관한 합의 여부를 묻자 김 사장은 "총론만 결정된 상태"라고 말했다. 김 사장은 아직 세부 합의가 이뤄지지 않았다는 취지로 답한 것으로 풀이된다.
한수원의 해외 원전사업 준비 상황도 도마에 올랐다. 박 의원은 의원실이 한수원에 최근 3년간 해외 원전사업 추진 실적과 향후 계획을 요구했다. 하지만 담당 부서에서 구체적인 실적과 계획이 없다는 취지로 답변했다고 지적했다.
박 의원은 "세계 원전시장은 난리가 나고 있다"며 해외 원전사업을 담당하는 부서에서 추진 실적과 계획이 없다는 답변을 내놓는 것이 적절한지 따져 물었다.
이에 김 사장은 "너무 낙관적으로 썼다가 여러 가지 문제들을 감안해서 확실한 부분만 쓰지 않았나 생각한다"고 설명했다.
이어 확정되지 않은 사업을 공식 문서에 기재하는 데 부담이 있었을 것으로 추측한다고 덧붙였다.
박 의원은 미국 원전시장이 확대되는 만큼 한수원이 해외사업 추진 상황과 향후 계획을 보다 면밀하게 파악해야 한다고 강조했다.
김 사장은 이에 "유념하겠다"고 답했다.
gkdud9387@newspim.com