[2026 국감] 김동철 한전 사장 "내년 사채 발행 막히면 전기요금 인상 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김동철 한전 사장이 12일 국감서 전기요금 인상 필요성을 밝혔다.
- 내년 말 사채 한도 축소되면 전력망 투자 재원 확보가 어려워진다.
- 한전은 반도체 산단 등 전력망 투자를 우선 추진하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김동철 "자구노력과 최소한의 요금 인상 필요해"
부채 210조에도 전력망 투자 최우선 추진 나서
호남 반도체 전력망 이중화…"양방향으로 구축"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 내년 말 사채 발행 한도가 축소될 경우 최소한의 전기요금 인상이 필요하다는 입장을 밝혔다. 재무 여건이 어려운 상황에서도 반도체 산업단지 등에 필요한 전력망 투자는 지속하겠다는 방침이다.
김 사장은 12일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 국정감사에서 전력망 투자 재원 마련 방안을 묻는 정진욱 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.
한전채는 한전이 운영자금과 투자 재원을 마련하기 위해 발행하는 채권이다. 발행 한도가 축소되면 추가 자금 확보에 제약이 생길 수 있다.
정 의원은 한전의 부채가 연결 기준 210조원에 달하는 상황에서도 전력망 투자를 확대해야 한다고 강조했다. 특히 호남 반도체 산업단지 조성 등으로 전력 수요가 늘어나는 만큼, 안정적인 전력공급을 위한 선제적인 투자가 필요하다는 지적이다.
이에 김 사장은 "여러 재무 여건이 어렵기는 하지만 전력망 투자를 최고 우선순위에 놓고서 투자하고 있다"고 밝혔다.
이어 한전이 부족한 투자 재원을 사채 발행과 은행 차입 등을 통해 조달하고 있다고 설명했다.
다만 내년 말 사채 발행 한도가 줄어들면 기존의 자금 조달 방식을 유지하기 어려울 수 있다는 우려를 나타냈다.
김 사장은 "내년 말까지 사채 발행 배수가 5배에서 2배로 줄어들게 된다면 사채 발행을 더 이상 할 수 없다"며 "한전의 노력도 필요하지만 최소한의 전기요금 인상이 필요하다"고 말했다.
이날 오후 국감에서는 호남 반도체 산업단지의 안정적인 전력공급 방안도 논의됐다. 정 의원은 반도체 산업의 특성상 안정적인 전력공급이 중요하다며 전력망을 이중으로 구축해야 한다고 강조했다.
하나의 송전망에 문제가 발생하더라도 다른 송전망을 통해 전기를 공급할 수 있도록 대비해야 한다는 취지다.
이에 김 사장은 "지금 한전이 관리하고 있는 전력망은 단일망이 거의 없다"고 답변했다.
이어 "쌍방향으로 하고 있기에 한쪽 전력망이 고장이 나더라도 다른 전력망으로 보완하고 있다"고 설명했다.
한전은 재무 부담이 커지는 상황에서도 반도체 산업단지 등 주요 전력 수요처에 대한 전력망 투자를 우선 추진하겠다는 입장이다.
gkdud9387@newspim.com