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[2026 국감] 산업부, 대기업 '가짜 보안서류' 묵인…국회엔 "위반 없다" 보고

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AI 핵심 요약

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  • 산업부가 12일 외국인 연구원 보안심의 부실을 묵인한 의혹이 제기됐다.
  • 외국인 참여 보안과제 31건 중 정상 승인 절차는 3건뿐이었다.
  • 최수진 의원은 보안과제 전면 재조사와 제재를 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 참여 보안과제 31건 중 정상승인 3건뿐
외국인 연구원 사후승인, 국정원 통보 의무없어
최수진 "외국인 무단 투입 뒷문 열어두고 있어"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 대기업의 부실한 외국인 연구원 보안심의 서류를 사실상 묵인하고도 국회에는 위반 사례가 없다고 보고했다는 의혹이 제기됐다. 국가 핵심 기술을 다루는 외국인 연구원에 대한 사전 보안심의 절차가 제대로 작동하지 않았다는 지적이다.

12일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 소속 최수진 국민의힘 의원에 따르면, 외국인 연구원이 참여한 보안과제 31건 가운데 정상적인 사전 승인 절차를 거친 과제는 단 3건에 불과한 것으로 나타났다.

보안과제는 국가적으로 보호할 필요가 있는 중요 기술과 정보를 취급하는 연구개발 사업이다. 외국인 연구원을 참여시키려면 사전에 보안 위험을 검토하고 정해진 승인 절차를 거쳐야 한다.

그러나 상당수 연구과제에서 이러한 절차가 제대로 이행되지 않은 것으로 나타나면서 산업부의 관리·감독 부실 논란이 불거지고 있다.

◆ A대기업, 보안심의 대신 채용서류 제출…중소기업 예외 규정 적용 논란

최 의원실이 산업부와 한국산업기술기획평가원(KEIT) 등으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 일부 연구과제에서 정식 보안심의 서류 대신 일반적인 내부 결재문을 제출한 사례가 확인됐다.

그런데도 산업부는 최 의원실의 1차 자료 요구에 '보안심의 우회 실태: 해당없음'이라고 답변한 것으로 나타났다. 최 의원실은 보안심의 절차에 문제가 있는 사례가 확인됐는데도 산업부가 국회에는 위반 사례가 없다는 취지로 보고했다고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 산업통상부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

대표적인 사례가 A 대기업이 수행한 헬기 주기어박스 개발사업이다. 주기어박스는 헬기 엔진의 동력을 회전날개에 전달하는 핵심 장치로, 높은 수준의 기술력이 요구되는 부품이다.

A 대기업은 해당 사업에 프랑스와 영국 국적의 연구원을 참여시키면서 정식 보안심의 회의록 대신 일반적인 채용 관련 결재문을 제출한 것으로 나타났다.

당시 제출한 서류는 '조직(안) 대표이사 승인', '해외전문가 채용 건' 등으로, 외국인 전문가 채용을 위한 내부 결재문을 보안심의 증빙자료로 활용한 것이다.

문제는 산업부가 이러한 서류를 별다른 문제 없이 인정했다는 점이다.

산업부의 관련 요령에는 보안심의위원회 운영이 어려운 중소기업에 한해 기관장 검토로 정식 심의를 대신할 수 있도록 하는 예외 규정이 마련돼 있다.

그러나 최 의원실은 산업부가 중소기업에만 허용된 예외 규정을 대기업인 A사에도 적용했다고 비판했다. A사가 제출한 채용 결재문을 기관장 검토에 해당하는 서류로 인정하면서 정식 보안심의 절차를 거치지 않은 문제를 사실상 묵인했다는 것이다.

◆ 부처마다 외국인 연구원 보안기준 달라…최수진 "보안과제 전면 재조사 필요"

정부 부처마다 외국인 연구원의 보안관리 기준이 다르다는 점도 문제로 지적됐다. 최 의원실에 따르면 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 외국인 연구원의 보안과제 참여를 사전 승인한 뒤 1개월 이내에 국가정보원장에게 통보하도록 규정하고 있다.

반면 산업부에는 외국인 연구원 참여와 관련한 장관 보고나 국가정보원 통보 의무 규정이 별도로 마련돼 있지 않은 것으로 나타났다. 외국인 연구원이 중요 연구과제에 참여하더라도 국가정보원에 관련 사실을 알리는 절차가 의무화돼 있지 않은 것이다.

이에 최근 5년간 국가핵심기술의 해외 유출 사례가 35건 발생한 상황에서 보안관리를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최수진 국민의힘 의원이 21일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원에서 열린 정보통신산업진흥원 등에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2025.10.21 mironj19@newspim.com

특히 이번에 문제가 제기된 과제에는 헬기 주기어박스와 고해상도 단파장 적외선 렌즈, 전고체전지 등 첨단 기술 개발사업이 포함됐다. 다만 사전 승인 절차 미이행이 실제 기술 유출로 이어졌는지는 별도로 확인되지 않았다.

최수진 의원은 "최근 5년간 국가핵심기술이 35건이나 털리는 동안, 정작 이를 보호해야 할 산업부가 자기들 안방에서는 외국인 무단 투입의 뒷문을 열어두고 있었다"고 말했다.

이어 "보안 규정을 위반한 과제 전체를 재조사하여 혁신법에 따른 참여제한 및 사업비 환수 등 강력한 제재 조치를 검토해야 한다"고 촉구했다.

gkdud9387@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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삼성·메타 AI 글래스에 네이버지도 뜬다 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 구글·삼성전자, 메타와 손잡고 네이버지도의 길안내 서비스를 인공지능(AI) 글래스로 확대한다. 스마트폰 화면을 확인하지 않고도 음성으로 길안내를 받고 주변 장소 정보를 검색할 수 있게 된다. 네이버는 국내 지도 서비스 최초로 구글·삼성, 메타의 AI 글래스에 네이버지도 길안내 기능을 지원한다고 12일 밝혔다. 서비스는 메타의 '레이밴 메타', '오클리 메타'에서 먼저 제공되며, 연내 출시 예정인 구글·삼성의 '인텔리전트 아이웨어'로 확대한다. [사진=네이버] 이용자는 AI 글래스를 착용한 상태에서 음성으로 목적지까지 길안내를 받을 수 있다. 이동 방향과 계단·에스컬레이터 등 경로 정보도 확인할 수 있다. 지난 6월 도입한 '실시간 도보 길안내'를 웨어러블 기기로 확장한 것이다. AI 글래스 전용 음성 호출 기능도 도입한다. '도착 예정 시간 알려줘', '주변 편의점 찾아줘' 등 음성 명령으로 이동에 필요한 정보를 확인할 수 있다. 구글·삼성의 인텔리전트 아이웨어에서는 구글 AI '제미나이'를 통해 네이버지도를 실행하고 길안내를 받을 수 있다. 서비스는 안드로이드 운영체제(OS)에서 우선 지원되며, iOS에도 순차 적용될 예정이다. 네이버는 향후 디스플레이가 탑재된 AI 글래스에서 증강현실(AR) 기반 이동 경로와 주변 매장 정보, 플레이스 쿠폰 등을 제공하는 방안도 구상하고 있다. 정경화 네이버지도 리더는 "AI 글래스를 통해 이용자가 스마트폰 화면을 수시로 확인하지 않고도 이동에 집중하면서 길안내와 풍부한 로컬 정보를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-12 09:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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